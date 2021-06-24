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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210624/evro-1738436966.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 38 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 38 копеек - РИА Новости, 24.06.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 38 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 38,54 копейки, до 86,3283 рубля, курс доллара - на 34,11 копейки, до 72,326 рубля,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:50
2021-06-24T14:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 38,54 копейки, до 86,3283 рубля, курс доллара - на 34,11 копейки, до 72,326 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 36,11 копейки, составив 78,627 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на пятницу снизился на 38 копеек
14:50 24.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Официальный курс евро на пятницу опустился до 86,3 рубля

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 38,54 копейки, до 86,3283 рубля, курс доллара - на 34,11 копейки, до 72,326 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 36,11 копейки, составив 78,627 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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