https://ria.ru/20210624/efiopiya-1738471015.html
В Эфиопии при авиаударе погибли 64 человека
В Эфиопии при авиаударе погибли 64 человека - РИА Новости, 24.06.2021
В Эфиопии при авиаударе погибли 64 человека
Число погибших при авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии возросло до 64, еще 180 человек пострадали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:17
2021-06-24T17:17
2021-06-24T17:17
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число погибших при авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии возросло до 64, еще 180 человек пострадали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что при авиаударе в Тыграе более 50 человек погибли и свыше 100 пострадали, не менее 33 числятся пропавшими без вести. Ранее СМИ сообщали, что, по словам очевидцев, взрыв произошел днем во вторник в городе Тогога (Togoga) в "базарный день"."К настоящему времени 64 погибших и 180 пострадавших в Тогоге. Авиаудар был нанесен по району рынка, поэтому много-много людей были ранены", - заявил агентству ответственный за здравоохранение советник при региональной администрации Мулу Атсбаха.Официальный представитель вооруженных сил страны Гетнет Адане ранее заявил, что военные Эфиопии, нанесшие удар с воздуха в Тыграе, атаковали боевиков, а не мирных жителей.
https://ria.ru/20210326/efiopiya-1602918949.html
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эфиопия, в мире
В Эфиопии при авиаударе погибли 64 человека
В Эфиопии при авиаударе в регионе Тыграй погибли 64 человека, пострадали 180
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Число погибших при авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии возросло до 64, еще 180 человек пострадали, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на медиков.
Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что при авиаударе в Тыграе более 50 человек погибли и свыше 100 пострадали, не менее 33 числятся пропавшими без вести. Ранее СМИ сообщали, что, по словам очевидцев, взрыв произошел днем во вторник в городе Тогога (Togoga) в "базарный день".
"К настоящему времени 64 погибших и 180 пострадавших в Тогоге. Авиаудар был нанесен по району рынка, поэтому много-много людей были ранены", - заявил агентству ответственный за здравоохранение советник при региональной администрации Мулу Атсбаха.
Официальный представитель вооруженных сил страны Гетнет Адане ранее заявил, что военные Эфиопии, нанесшие удар с воздуха в Тыграе, атаковали боевиков, а не мирных жителей.