Зеленский допустил референдум по разрыву связей с Донбассом
22:15 24.06.2021 (обновлено: 23:30 24.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Зеленский заявил, что вопрос разрыва всех связей с Донбассом может быть вынесен на референдум
КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы.
Комментируя в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" призывы наиболее радикально настроенных украинских политиков отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной, украинский лидер отметил, что стена — это не просто слова.
"Стена — это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием "Вода Донбасса"? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Ну хорошо, говорят сделайте обход. Мы сделаем, в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды".
Как добавил глава государства, он рассчитывает, что удастся найти способы урегулирования конфликта, но не исключил полного разрыва отношений.
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Зеленский подчеркнул, что такие решения должен принимать народ Украины на референдуме.
Согласно результатам майского опроса группы "Рейтинг", две трети украинцев (69 процентов) настаивают, что временно неподконтрольные Киеву регионы юго-востока страны должны оставаться частью Украины. Десять процентов опрошенных не против того, чтобы этим территориям предоставили специальный статус. Их самостоятельность поддерживают шесть процентов украинцев, а три процента выступили за присоединение этих регионов к России.