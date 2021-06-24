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Зеленский допустил референдум по разрыву связей с Донбассом
Зеленский допустил референдум по разрыву связей с Донбассом - РИА Новости, 24.06.2021
Зеленский допустил референдум по разрыву связей с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T22:15
2021-06-24T23:30
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киев
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донбасс
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КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы. Комментируя в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" призывы наиболее радикально настроенных украинских политиков отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной, украинский лидер отметил, что стена — это не просто слова.Как добавил глава государства, он рассчитывает, что удастся найти способы урегулирования конфликта, но не исключил полного разрыва отношений.Зеленский подчеркнул, что такие решения должен принимать народ Украины на референдуме. Согласно результатам майского опроса группы "Рейтинг", две трети украинцев (69 процентов) настаивают, что временно неподконтрольные Киеву регионы юго-востока страны должны оставаться частью Украины. Десять процентов опрошенных не против того, чтобы этим территориям предоставили специальный статус. Их самостоятельность поддерживают шесть процентов украинцев, а три процента выступили за присоединение этих регионов к России.
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россия, владимир зеленский, сша, киев, в мире, донбасс
Зеленский допустил референдум по разрыву связей с Донбассом
22:15 24.06.2021 (обновлено: 23:30 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский заявил, что вопрос разрыва всех связей с Донбассом может быть вынесен на референдум

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КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы.
Комментируя в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" призывы наиболее радикально настроенных украинских политиков отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной, украинский лидер отметил, что стена — это не просто слова.
"Стена — это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием "Вода Донбасса"? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Ну хорошо, говорят сделайте обход. Мы сделаем, в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов
Владимир Зеленский
президент Украины
Как добавил глава государства, он рассчитывает, что удастся найти способы урегулирования конфликта, но не исключил полного разрыва отношений.
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Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Зеленский подчеркнул, что такие решения должен принимать народ Украины на референдуме.
"Да, если у нас не выйдет любых альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае Нормандский формат, будет он работать или нет. Если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины", — заключил Зеленский.
Согласно результатам майского опроса группы "Рейтинг", две трети украинцев (69 процентов) настаивают, что временно неподконтрольные Киеву регионы юго-востока страны должны оставаться частью Украины. Десять процентов опрошенных не против того, чтобы этим территориям предоставили специальный статус. Их самостоятельность поддерживают шесть процентов украинцев, а три процента выступили за присоединение этих регионов к России.
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