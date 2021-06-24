https://ria.ru/20210624/donbass-1738510494.html

Зеленский допустил референдум по разрыву связей с Донбассом

Зеленский допустил референдум по разрыву связей с Донбассом - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский допустил референдум по разрыву связей с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:15

2021-06-24T22:15

2021-06-24T23:30

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донбасс

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КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы. Комментируя в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" призывы наиболее радикально настроенных украинских политиков отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной, украинский лидер отметил, что стена — это не просто слова.Как добавил глава государства, он рассчитывает, что удастся найти способы урегулирования конфликта, но не исключил полного разрыва отношений.Зеленский подчеркнул, что такие решения должен принимать народ Украины на референдуме. Согласно результатам майского опроса группы "Рейтинг", две трети украинцев (69 процентов) настаивают, что временно неподконтрольные Киеву регионы юго-востока страны должны оставаться частью Украины. Десять процентов опрошенных не против того, чтобы этим территориям предоставили специальный статус. Их самостоятельность поддерживают шесть процентов украинцев, а три процента выступили за присоединение этих регионов к России.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210617/voyna-1737336280.html

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сша

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россия, владимир зеленский, сша, киев, в мире, донбасс