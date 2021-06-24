https://ria.ru/20210624/dispanserizatsiya-1738410521.html
В КЧР с 1 июля стартует диспансеризация для переболевших COVID-19
В КЧР с 1 июля стартует диспансеризация для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
В КЧР с 1 июля стартует диспансеризация для переболевших COVID-19
В Карачаево-Черкесии с 1 июля начинается диспансеризация для переболевших COVID-19, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:06
2021-06-24T13:06
2021-06-24T13:06
карачаево-черкесская республика
коронавирус в россии
здоровье - общество
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 24 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 1 июля начинается диспансеризация для переболевших COVID-19, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Обследования могут пройти все жители республики в возрасте от 18 лет и старше, переболевшие COVID-19 минимум два месяца назад.Диспансеризация пройдет в два этапа. Первый этап включает семь медицинских обследований. При необходимости уточнения диагноза пациента пригласят на второй этап диспансеризации, который включает ЭКГ, КТ легких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.Он уточнил, что на углублённую постковидную диспансеризацию можно будет записаться в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг или непосредственно в поликлинике, к которой человек прикреплен.
https://ria.ru/20210420/koronaviurs-1729176006.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, рашид темрезов