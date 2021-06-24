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В Кремле не знают, почему "Тотальному диктанту" отказали в гранте
В Кремле не знают, почему "Тотальному диктанту" отказали в гранте - РИА Новости, 24.06.2021
В Кремле не знают, почему "Тотальному диктанту" отказали в гранте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о причинах, по которым просветительская акция "Тотальный... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:54
2021-06-24T12:54
россия
тотальный диктант
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о причинах, по которым просветительская акция "Тотальный диктант" в этом году не получила президентский грант, отметив, что этот вопрос не относится к повестке Кремля.Ранее проект "Тотальный диктант" сообщил, что не получил президентский грант на свою деятельность, но несмотря на это, просветительская акция в 2022 году состоится, хотя ее масштаб и формат пока неясны."Я бы не сказал, что это тема нашей повестки дня. Не знаю, не могу ответить, не располагаю такой информацией. Мне нужно уточнить", - ответил Песков на вопрос о том, почему на этот раз мероприятие не было поддержано грантом."Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
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россия, тотальный диктант, дмитрий песков, общество
В Кремле не знают, почему "Тотальному диктанту" отказали в гранте
12:54 24.06.2021
 
© Sputnik / Вадим Анцупов / Перейти в фотобанкАтрибутика ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019" в Центре русской культуры в Таллине
Атрибутика ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Центре русской культуры в Таллине - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Sputnik / Вадим Анцупов
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В Кремле не знают, почему проекту "Тотальный диктант" отказали в президентском гранте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о причинах, по которым просветительская акция "Тотальный диктант" в этом году не получила президентский грант, отметив, что этот вопрос не относится к повестке Кремля.
Ранее проект "Тотальный диктант" сообщил, что не получил президентский грант на свою деятельность, но несмотря на это, просветительская акция в 2022 году состоится, хотя ее масштаб и формат пока неясны.
"Я бы не сказал, что это тема нашей повестки дня. Не знаю, не могу ответить, не располагаю такой информацией. Мне нужно уточнить", - ответил Песков на вопрос о том, почему на этот раз мероприятие не было поддержано грантом.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
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РоссияТотальный диктантДмитрий ПесковОбщество
 
 
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