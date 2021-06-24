https://ria.ru/20210624/diktant-1738406984.html
В Кремле не знают, почему "Тотальному диктанту" отказали в гранте
В Кремле не знают, почему "Тотальному диктанту" отказали в гранте - РИА Новости, 24.06.2021
В Кремле не знают, почему "Тотальному диктанту" отказали в гранте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о причинах, по которым просветительская акция "Тотальный... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:54
2021-06-24T12:54
2021-06-24T12:54
россия
тотальный диктант
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732932960_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9c075fbfa4725433bd89e3b5e284084a.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о причинах, по которым просветительская акция "Тотальный диктант" в этом году не получила президентский грант, отметив, что этот вопрос не относится к повестке Кремля.Ранее проект "Тотальный диктант" сообщил, что не получил президентский грант на свою деятельность, но несмотря на это, просветительская акция в 2022 году состоится, хотя ее масштаб и формат пока неясны."Я бы не сказал, что это тема нашей повестки дня. Не знаю, не могу ответить, не располагаю такой информацией. Мне нужно уточнить", - ответил Песков на вопрос о том, почему на этот раз мероприятие не было поддержано грантом."Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20210611/granty-1736614645.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732932960_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b4ca8603ac10adc74dfa59b03bbadb4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тотальный диктант, дмитрий песков, общество
В Кремле не знают, почему "Тотальному диктанту" отказали в гранте
В Кремле не знают, почему проекту "Тотальный диктант" отказали в президентском гранте
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил журналистам, что не располагает информацией о причинах, по которым просветительская акция "Тотальный диктант"
в этом году не получила президентский грант, отметив, что этот вопрос не относится к повестке Кремля.
Ранее проект "Тотальный диктант" сообщил, что не получил президентский грант на свою деятельность, но несмотря на это, просветительская акция в 2022 году состоится, хотя ее масштаб и формат пока неясны.
"Я бы не сказал, что это тема нашей повестки дня. Не знаю, не могу ответить, не располагаю такой информацией. Мне нужно уточнить", - ответил Песков на вопрос о том, почему на этот раз мероприятие не было поддержано грантом.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.