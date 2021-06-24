В Минобороны Британии прокомментировали инцидент с эсминцем в Черном море
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Глава Минобороны Британии прокомментировал инцидент с эсминцем Defender в Черном море
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Эсминец Defender во время инцидента в Черном море следовал в украинских территориальных водах, на что он имеет право согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
"Согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, Defender имел право на мирный проход через территориальные воды Украины без какого-либо уведомления о намерении, что он и сделал. Соединенное Королевство предоставляет России и другим странам такое же право в контексте территориальных вод Великобритании, включая Дуврский пролив и Ла-Манш. И королевские ВМС, и другие партнеры по НАТО, в течение долгих лет поддерживают военно-морское присутствие в Черном море", - говорится в письменном заявлении министра, направленном в четверг в парламент страны.
Уоллес отмечает, что во время инцидента в море находились военные корабли США и Нидерландов, которые, как и Defender, принимали участие в операциях НАТО в регионе. После инцидента британский эсминец продолжил выполнять программу похода.
"Королевские ВМС всегда придерживаются норм международного права и не приемлют незаконного вмешательства в мирные походы", - говорится в заявлении.
Министр отмечает, что эсминец следовал строго по маршруту, предусмотренному схемой разделения трафика (TSS) в рамках международных норм, и напоминает, что Британия не признает российских претензий на воды, где произошел инцидент.
"TSS определяется Международной морской организацией и разработана для помощи судам в прохождении перегруженных морских путей. Великобритания не признает российские претензии на эти воды, мы также не признаем обвинения со стороны Минобороны России о том, что Defender допустил нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - отмечается в документе.
Отмечая, что в российское Минобороны был вызван британский военный атташе, Уоллес заявляет, что британская сторона ответит на это "надлежащим образом".