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В Минобороны Британии прокомментировали инцидент с эсминцем в Черном море
В Минобороны Британии прокомментировали инцидент с эсминцем в Черном море - РИА Новости, 24.06.2021
В Минобороны Британии прокомментировали инцидент с эсминцем в Черном море
Эсминец Defender во время инцидента в Черном море следовал в украинских территориальных водах, на что он имеет право согласно статье 19 Конвенции ООН по... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:16
2021-06-24T17:16
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
международная морская организация
нато
нидерланды
оон
сша
в мире
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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Эсминец Defender во время инцидента в Черном море следовал в украинских территориальных водах, на что он имеет право согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях."Согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, Defender имел право на мирный проход через территориальные воды Украины без какого-либо уведомления о намерении, что он и сделал. Соединенное Королевство предоставляет России и другим странам такое же право в контексте территориальных вод Великобритании, включая Дуврский пролив и Ла-Манш. И королевские ВМС, и другие партнеры по НАТО, в течение долгих лет поддерживают военно-морское присутствие в Черном море", - говорится в письменном заявлении министра, направленном в четверг в парламент страны.Уоллес отмечает, что во время инцидента в море находились военные корабли США и Нидерландов, которые, как и Defender, принимали участие в операциях НАТО в регионе. После инцидента британский эсминец продолжил выполнять программу похода."Королевские ВМС всегда придерживаются норм международного права и не приемлют незаконного вмешательства в мирные походы", - говорится в заявлении.Министр отмечает, что эсминец следовал строго по маршруту, предусмотренному схемой разделения трафика (TSS) в рамках международных норм, и напоминает, что Британия не признает российских претензий на воды, где произошел инцидент."TSS определяется Международной морской организацией и разработана для помощи судам в прохождении перегруженных морских путей. Великобритания не признает российские претензии на эти воды, мы также не признаем обвинения со стороны Минобороны России о том, что Defender допустил нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - отмечается в документе.Отмечая, что в российское Минобороны был вызван британский военный атташе, Уоллес заявляет, что британская сторона ответит на это "надлежащим образом".
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/esminets-1738461669.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, международная морская организация, нато, нидерланды, оон, сша, в мире
В Минобороны Британии прокомментировали инцидент с эсминцем в Черном море
17:16 24.06.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Глава Минобороны Британии прокомментировал инцидент с эсминцем Defender в Черном море

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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Эсминец Defender во время инцидента в Черном море следовал в украинских территориальных водах, на что он имеет право согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
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"Согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, Defender имел право на мирный проход через территориальные воды Украины без какого-либо уведомления о намерении, что он и сделал. Соединенное Королевство предоставляет России и другим странам такое же право в контексте территориальных вод Великобритании, включая Дуврский пролив и Ла-Манш. И королевские ВМС, и другие партнеры по НАТО, в течение долгих лет поддерживают военно-морское присутствие в Черном море", - говорится в письменном заявлении министра, направленном в четверг в парламент страны.
Уоллес отмечает, что во время инцидента в море находились военные корабли США и Нидерландов, которые, как и Defender, принимали участие в операциях НАТО в регионе. После инцидента британский эсминец продолжил выполнять программу похода.
"Королевские ВМС всегда придерживаются норм международного права и не приемлют незаконного вмешательства в мирные походы", - говорится в заявлении.
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Министр отмечает, что эсминец следовал строго по маршруту, предусмотренному схемой разделения трафика (TSS) в рамках международных норм, и напоминает, что Британия не признает российских претензий на воды, где произошел инцидент.
"TSS определяется Международной морской организацией и разработана для помощи судам в прохождении перегруженных морских путей. Великобритания не признает российские претензии на эти воды, мы также не признаем обвинения со стороны Минобороны России о том, что Defender допустил нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - отмечается в документе.
Отмечая, что в российское Минобороны был вызван британский военный атташе, Уоллес заявляет, что британская сторона ответит на это "надлежащим образом".
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24ММеждународная морская организацияНАТОНидерландыООНСШАВ мире
 
 
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