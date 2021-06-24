https://ria.ru/20210624/avariya-1738474312.html
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.06.2021
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
В результате столкновения автомобиля с деревом во Владимирской области погибли водитель и подросток, еще трое несовершеннолетних доставлены в медицинское... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:30
2021-06-24T17:30
2021-06-24T17:30
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. В результате столкновения автомобиля с деревом во Владимирской области погибли водитель и подросток, еще трое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона."Органами прокуратуры Владимирской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июня 2021 года в районе 13 часов возле деревни Некрасово Селивановского района... Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Селивановского района Антон Блинов. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области", - значится в сообщении.По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, который, как указано на сайте прокуратуры, находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП он и 12-летний пассажир погибли."Еще трое несовершеннолетних детей, находившихся в это время в салоне автомобиля, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20210623/dtp-1738239752.html
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владимирская область, происшествия
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
Во Владимирской области два человека, включая подростка, погибли в ДТП
РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости.
В результате столкновения автомобиля с деревом во Владимирской области
погибли водитель и подросток, еще трое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона.
"Органами прокуратуры Владимирской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июня 2021 года в районе 13 часов возле деревни Некрасово Селивановского района... Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Селивановского района Антон Блинов. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области", - значится в сообщении.
По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, который, как указано на сайте прокуратуры, находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП он и 12-летний пассажир погибли.
"Еще трое несовершеннолетних детей, находившихся в это время в салоне автомобиля, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - уточняет прокуратура.