https://ria.ru/20210624/avariya-1738474312.html

Во Владимирской области два человека погибли в ДТП

Во Владимирской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.06.2021

Во Владимирской области два человека погибли в ДТП

В результате столкновения автомобиля с деревом во Владимирской области погибли водитель и подросток, еще трое несовершеннолетних доставлены в медицинское... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:30

2021-06-24T17:30

2021-06-24T17:30

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. В результате столкновения автомобиля с деревом во Владимирской области погибли водитель и подросток, еще трое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона."Органами прокуратуры Владимирской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июня 2021 года в районе 13 часов возле деревни Некрасово Селивановского района... Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Селивановского района Антон Блинов. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области", - значится в сообщении.По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, который, как указано на сайте прокуратуры, находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП он и 12-летний пассажир погибли."Еще трое несовершеннолетних детей, находившихся в это время в салоне автомобиля, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20210623/dtp-1738239752.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, происшествия