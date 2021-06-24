https://ria.ru/20210624/afganistan-1738366786.html

Патрушев прокомментировал ситуацию в Афганистане

Патрушев прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.06.2021

Патрушев прокомментировал ситуацию в Афганистане

Афганскую проблематику недопустимо использовать в качестве ширмы для решения геополитических задач, заявил в четверг на девятой Московской международной... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:40

2021-06-24T09:40

2021-06-24T09:47

нато

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николай патрушев

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Афганскую проблематику недопустимо использовать в качестве ширмы для решения геополитических задач, заявил в четверг на девятой Московской международной конференции по безопасности секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Исходим из того, что США и НАТО будут придерживаться своих заявленных обещаний по оказанию афганскому правительству финансовой помощи, поддержке местных сил безопасности, обеспечению работы международного аэропорта Кабула и решению других первоочередных задач. При этом считаем недопустимым использовать афганскую проблематику в качестве ширмы для решения геополитических задач, в том числе усиления военного присутствия внерегиональных игроков в Центральной Азии", - сказал он.По словам Патрушева, Россия выступает за запуск прямого межафганского диалога при содействии международных партнеров."Активно участвуем в данном процессе, в том числе через Московский формат консультаций по Афганистану. Кроме того, будем стремиться и дальше максимально задействовать потенциал механизмов профильного сотрудничества по линии ШОС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних форматов", - добавил он.Патрушев считает, что деградация обстановки в Афганистане будет способствовать росту терроризма в стране."Предпосылки для активизации международного терроризма видим и на других направлениях. Деградация обстановки в Афганистане, которая прогрессирует по мере вывода воинских контингентов США и НАТО, будет способствовать наращиванию террористической активности ИГИЛ* и Аль-Каиды* в этой стране", - заявил секретарь Совбеза России.Он напомнил, что объемы производства наркотиков в Афганистане выросли более чем в 40 раз за время пребывания там западных войск."Мощную ресурсную базу террористам при этом обеспечит производство наркотиков, объемы которого более чем в сорок раз увеличились за период пребывания в стране (Афганистане – ред.) западного контингента", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористические организации, запрещенные на территории России

https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html

https://ria.ru/20210603/afganistan-1735484627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, афганистан, талибан, николай патрушев, сша, в мире