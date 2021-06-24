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Патрушев прокомментировал ситуацию в Афганистане
Патрушев прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев прокомментировал ситуацию в Афганистане
Афганскую проблематику недопустимо использовать в качестве ширмы для решения геополитических задач, заявил в четверг на девятой Московской международной... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:40
2021-06-24T09:47
нато
афганистан
талибан
николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Афганскую проблематику недопустимо использовать в качестве ширмы для решения геополитических задач, заявил в четверг на девятой Московской международной конференции по безопасности секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Исходим из того, что США и НАТО будут придерживаться своих заявленных обещаний по оказанию афганскому правительству финансовой помощи, поддержке местных сил безопасности, обеспечению работы международного аэропорта Кабула и решению других первоочередных задач. При этом считаем недопустимым использовать афганскую проблематику в качестве ширмы для решения геополитических задач, в том числе усиления военного присутствия внерегиональных игроков в Центральной Азии", - сказал он.По словам Патрушева, Россия выступает за запуск прямого межафганского диалога при содействии международных партнеров."Активно участвуем в данном процессе, в том числе через Московский формат консультаций по Афганистану. Кроме того, будем стремиться и дальше максимально задействовать потенциал механизмов профильного сотрудничества по линии ШОС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних форматов", - добавил он.Патрушев считает, что деградация обстановки в Афганистане будет способствовать росту терроризма в стране."Предпосылки для активизации международного терроризма видим и на других направлениях. Деградация обстановки в Афганистане, которая прогрессирует по мере вывода воинских контингентов США и НАТО, будет способствовать наращиванию террористической активности ИГИЛ* и Аль-Каиды* в этой стране", - заявил секретарь Совбеза России.Он напомнил, что объемы производства наркотиков в Афганистане выросли более чем в 40 раз за время пребывания там западных войск."Мощную ресурсную базу террористам при этом обеспечит производство наркотиков, объемы которого более чем в сорок раз увеличились за период пребывания в стране (Афганистане – ред.) западного контингента", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористические организации, запрещенные на территории России
https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html
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нато, афганистан, талибан, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев прокомментировал ситуацию в Афганистане

09:40 24.06.2021 (обновлено: 09:47 24.06.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Афганскую проблематику недопустимо использовать в качестве ширмы для решения геополитических задач, заявил в четверг на девятой Московской международной конференции по безопасности секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Исходим из того, что США и НАТО будут придерживаться своих заявленных обещаний по оказанию афганскому правительству финансовой помощи, поддержке местных сил безопасности, обеспечению работы международного аэропорта Кабула и решению других первоочередных задач. При этом считаем недопустимым использовать афганскую проблематику в качестве ширмы для решения геополитических задач, в том числе усиления военного присутствия внерегиональных игроков в Центральной Азии", - сказал он.
По словам Патрушева, Россия выступает за запуск прямого межафганского диалога при содействии международных партнеров.
"Активно участвуем в данном процессе, в том числе через Московский формат консультаций по Афганистану. Кроме того, будем стремиться и дальше максимально задействовать потенциал механизмов профильного сотрудничества по линии ШОС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних форматов", - добавил он.
Патрушев считает, что деградация обстановки в Афганистане будет способствовать росту терроризма в стране.
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"Предпосылки для активизации международного терроризма видим и на других направлениях. Деградация обстановки в Афганистане, которая прогрессирует по мере вывода воинских контингентов США и НАТО, будет способствовать наращиванию террористической активности ИГИЛ* и Аль-Каиды* в этой стране", - заявил секретарь Совбеза России.
Он напомнил, что объемы производства наркотиков в Афганистане выросли более чем в 40 раз за время пребывания там западных войск.
"Мощную ресурсную базу террористам при этом обеспечит производство наркотиков, объемы которого более чем в сорок раз увеличились за период пребывания в стране (Афганистане – ред.) западного контингента", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористические организации, запрещенные на территории России
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