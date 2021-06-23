https://ria.ru/20210623/zhara-1738227391.html

Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары

Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары - РИА Новости, 23.06.2021

Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары

Жара в Москве бьет рекорды. 22 июня температура воздуха в столице достигла 33,7 градусов.

2021-06-23T13:18

2021-06-23T13:18

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По данным синоптиков, ближайшие дни зной сохраниться. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Жители Москвы спасаются от зноя в парках и фонтанах.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары Жара в Москве бьет рекорды. 22 июня температура воздуха в столице достигла 33,7 градусов. По данным синоптиков, ближайшие дни зной сохраниться. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Жители Москвы спасаются от зноя в парках и фонтанах. 2021-06-23T13:18 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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