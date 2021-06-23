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Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары
Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары - РИА Новости, 23.06.2021
Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары
Жара в Москве бьет рекорды. 22 июня температура воздуха в столице достигла 33,7 градусов.
2021-06-23T13:18
2021-06-23T13:18
2021-06-23T13:18
видео
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По данным синоптиков, ближайшие дни зной сохраниться. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Жители Москвы спасаются от зноя в парках и фонтанах.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары
Жара в Москве бьет рекорды. 22 июня температура воздуха в столице достигла 33,7 градусов. По данным синоптиков, ближайшие дни зной сохраниться. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Жители Москвы спасаются от зноя в парках и фонтанах.
2021-06-23T13:18
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PT0M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, видео
Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары
Жара в Москве бьет рекорды. 22 июня температура воздуха в столице достигла 33,7 градусов.
2021-06-23T13:18
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PT0M33S
Спасительные фонтаны: как москвичи и приезжие спасаются от жары
Жара в Москве бьет рекорды. 22 июня температура воздуха в столице достигла 33,7 градусов.
По данным синоптиков, ближайшие дни зной сохраниться. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Жители Москвы спасаются от зноя в парках и фонтанах.