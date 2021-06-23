Меркель раскритиковала принятый в Венгрии закон об ЛГБТ
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
© AP Photo / Markus Schreiber, file
Меркель назвала ошибочным принятый в Венгрии закон об ЛГБТ
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ошибочным закон Венгрии, ограничивающий распространение информации о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.
Власти Венгрии в июне приняли закон, ограничивающий распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола.
"Я считаю этот закон ошибочным, и он несовместим с моим представлением политики. Когда с одной стороны однополые гражданские партнерства возможны, но распространение информации об этом с другой стороны ограничивается. Это имеет эффект на свободу образования и аналогичные вещи", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятые парламентом Венгрии поправки "позором" и пообещала направить венгерским властям претензию. Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС намерены направить в Будапешт письмо, чтобы выразить свою озабоченность "на юридическом уровне" до вступления в силу закона, который "дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации".
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Тринадцать государств Евросоюза во вторник обнародовали совместное заявление, назвав принятые парламентом Венгрии поправки дискриминационными по отношению к лицам ЛГБТ и призвали Европейскую комиссию вмешаться. Авторы документа указали, что речь идёт о поправках к серии законов, в том числе к законам об образовании, СМИ, рекламе, защите детства и семьи. Они, в частности, запрещают распространять и продвигать информацию о смене пола или гомосексуальности среди лиц младше 18 лет.
Группа стран ЕС призывала Еврокомиссию использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы полностью гарантировать соблюдение европейского права, в том числе через обращение в суд Европейского союза. Документ поддержали, в частности, Бельгия Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Швеция и Испания.
Власти Венгрии со своей стороны заверяют, что поправки направлены на защиту детей. По их мнению, до 18 лет такие вопросы должны обсуждаться с родителями. Венгерские власти настаивают, что поправки не затрагивают права и вопросы сексуальной ориентации совершеннолетних.
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