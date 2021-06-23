https://ria.ru/20210623/zabolevshie-1738254885.html

Собянин заявил, что у 90% заболевших новая мутация коронавируса

Собянин заявил, что у 90% заболевших новая мутация коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Собянин заявил, что у 90% заболевших новая мутация коронавируса

У почти 90% всех заболевших коронавирусом в Москве - новая мутация COVID, перед ней многие оказались беззащитны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду на... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:24

2021-06-23T15:24

2021-06-23T15:42

коронавирус в россии

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У почти 90% всех заболевших коронавирусом в Москве - новая мутация COVID, перед ней многие оказались беззащитны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду на совещании президента РФ с членами правительства."По Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID, индийским штаммом, так называемым "дельта". В Москве она практически подавила все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот она выстрелила сейчас, когда стала массовой", - сказал Собянин.По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности."Этот штамм обладает более агрессивными свойствами и требует большего минимального уровня иммунитета - практически в два раза по сравнению с уханьским штаммом", - добавил Собянин."Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными", - отметил столичный градоначальник.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738256315.html

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коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество