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Собянин заявил, что у 90% заболевших новая мутация коронавируса
Собянин заявил, что у 90% заболевших новая мутация коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Собянин заявил, что у 90% заболевших новая мутация коронавируса
У почти 90% всех заболевших коронавирусом в Москве - новая мутация COVID, перед ней многие оказались беззащитны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду на... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:24
2021-06-23T15:24
2021-06-23T15:42
коронавирус в россии
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сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У почти 90% всех заболевших коронавирусом в Москве - новая мутация COVID, перед ней многие оказались беззащитны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду на совещании президента РФ с членами правительства."По Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID, индийским штаммом, так называемым "дельта". В Москве она практически подавила все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот она выстрелила сейчас, когда стала массовой", - сказал Собянин.По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности."Этот штамм обладает более агрессивными свойствами и требует большего минимального уровня иммунитета - практически в два раза по сравнению с уханьским штаммом", - добавил Собянин."Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными", - отметил столичный градоначальник.
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коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин заявил, что у 90% заболевших новая мутация коронавируса
15:24 23.06.2021 (обновлено: 15:42 23.06.2021)
Собянин заявил, что у 90% заболевших в Москве новая мутация коронавируса
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
У почти 90% всех заболевших коронавирусом в Москве
- новая мутация COVID, перед ней многие оказались беззащитны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин
в среду на совещании президента РФ
с членами правительства.
"По Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID, индийским штаммом, так называемым "дельта". В Москве она практически подавила все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот она выстрелила сейчас, когда стала массовой", - сказал Собянин.
По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности.
"Этот штамм обладает более агрессивными свойствами и требует большего минимального уровня иммунитета - практически в два раза по сравнению с уханьским штаммом", - добавил Собянин.
"Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными", - отметил столичный градоначальник.