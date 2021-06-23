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Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19

Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в РФ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:06

2021-06-23T15:06

2021-06-23T15:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в РФ."В ближайшее время необходимо и в профилактическом смысле, и вообще принять ряд мер, которые, с одной стороны, являются абсолютно традиционными и нам понятными, но с учетом такого взрывного распространения заболеваемости, абсолютно необходимыми", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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2021

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