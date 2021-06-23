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Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19
Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в РФ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:06
2021-06-23T15:06
2021-06-23T15:17
распространение коронавируса
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в РФ."В ближайшее время необходимо и в профилактическом смысле, и вообще принять ряд мер, которые, с одной стороны, являются абсолютно традиционными и нам понятными, но с учетом такого взрывного распространения заболеваемости, абсолютно необходимыми", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19
15:06 23.06.2021 (обновлено: 15:17 23.06.2021)
Вице-премьер Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в России