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На Ямале произошла утечка топлива в реку
На Ямале произошла утечка топлива в реку - РИА Новости, 23.06.2021
На Ямале произошла утечка топлива в реку
Судно и баржа столкнулись на пристани в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате чего 50 литров дизельного топлива утекло в реку, сообщают Уральская... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:06
2021-06-23T20:06
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июн - РИА Новости. Судно и баржа столкнулись на пристани в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате чего 50 литров дизельного топлива утекло в реку, сообщают Уральская транспортная прокуратура и администрация Ямальского района."Транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения судна в Обской губе. 23 июля на пристани в поселке Яр-Сале Ямальского района судно "Владимир Черных" получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку", - информирует надзорный орган в своем Telegram-канале.Согласно данным прокуратуры, пострадавших нет, розлив ликвидирован. Кроме того, следственные органы проводят свою проверку, добавили в ведомстве.Как уточнили в администрации Ямальского района, при швартовании плавучий магазин столкнулся с баржей, которую разгружали с берега. Из-за столкновения у судна повредился топливный бак, утекло около 50 литров нефтепродуктов. Работа водозаборной станции в поселке на время ликвидации розлива была приостановлена, запаса питьевой воды достаточно, отметили в муниципалитете.
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
На Ямале произошла утечка топлива в реку
20:06 23.06.2021
 
© Фото : предоставлено Екатериной СтахорскойУтечка нефтепродуктов в реку Тула в Новосибирске
Утечка нефтепродуктов в реку Тула в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : предоставлено Екатериной Стахорской

В ЯНАО 50 литров дизельного топлива утекло в реку после столкновения судна и баржи на пристани

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июн - РИА Новости. Судно и баржа столкнулись на пристани в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате чего 50 литров дизельного топлива утекло в реку, сообщают Уральская транспортная прокуратура и администрация Ямальского района.
"Транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения судна в Обской губе. 23 июля на пристани в поселке Яр-Сале Ямальского района судно "Владимир Черных" получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку", - информирует надзорный орган в своем Telegram-канале.
Согласно данным прокуратуры, пострадавших нет, розлив ликвидирован. Кроме того, следственные органы проводят свою проверку, добавили в ведомстве.
Как уточнили в администрации Ямальского района, при швартовании плавучий магазин столкнулся с баржей, которую разгружали с берега. Из-за столкновения у судна повредился топливный бак, утекло около 50 литров нефтепродуктов. Работа водозаборной станции в поселке на время ликвидации розлива была приостановлена, запаса питьевой воды достаточно, отметили в муниципалитете.
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