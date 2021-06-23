https://ria.ru/20210623/yanao-1738321824.html

На Ямале произошла утечка топлива в реку

На Ямале произошла утечка топлива в реку - РИА Новости, 23.06.2021

На Ямале произошла утечка топлива в реку

Судно и баржа столкнулись на пристани в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате чего 50 литров дизельного топлива утекло в реку, сообщают Уральская... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:06

2021-06-23T20:06

2021-06-23T20:06

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июн - РИА Новости. Судно и баржа столкнулись на пристани в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате чего 50 литров дизельного топлива утекло в реку, сообщают Уральская транспортная прокуратура и администрация Ямальского района."Транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения судна в Обской губе. 23 июля на пристани в поселке Яр-Сале Ямальского района судно "Владимир Черных" получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку", - информирует надзорный орган в своем Telegram-канале.Согласно данным прокуратуры, пострадавших нет, розлив ликвидирован. Кроме того, следственные органы проводят свою проверку, добавили в ведомстве.Как уточнили в администрации Ямальского района, при швартовании плавучий магазин столкнулся с баржей, которую разгружали с берега. Из-за столкновения у судна повредился топливный бак, утекло около 50 литров нефтепродуктов. Работа водозаборной станции в поселке на время ликвидации розлива была приостановлена, запаса питьевой воды достаточно, отметили в муниципалитете.

https://ria.ru/20210521/neft-1733259170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия