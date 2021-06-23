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Из-за наводнения в Ялте семья с младенцем осталась без жилья
Из-за наводнения в Ялте семья с младенцем осталась без жилья - РИА Новости, 23.06.2021
Из-за наводнения в Ялте семья с младенцем осталась без жилья
Жительница Ялты Марина Бочкарева вместе с мужем и трехмесячной дочкой несколько дней живут в муниципальной гостинице "Авангард", где разместили и других... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:24
2021-06-23T14:24
подтопления в крыму
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
общество
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ЯЛТА, 23 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жительница Ялты Марина Бочкарева вместе с мужем и трехмесячной дочкой несколько дней живут в муниципальной гостинице "Авангард", где разместили и других пострадавших после наводнения. Возвращаться им некуда, через их дом сейчас течет река. Женщина рассказала РИА Новости, как едва не утонула с ребенком и о помощи горожан в трудную минуту.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Режим ЧС введен в Ялтинском регионе, Керчи и районах на востоке Крыма.Подняла ребенка над головойСемья Бочкаревых жила на улице Вергасова в старом доме, который когда-то был конюшней. По словам Марины, три года назад на втором этаже случился пожар, и их квартиру на первом при тушении сильно залило водой. Восстановить жилье молодой семье удалось только в этом году. В пятницу утром, вспоминает женщина, проводила мужа на работу и стала укладывать спасть свою трехмесячную Бэллу, но уснуть не удалось - во дворе раздались крики и шум."Я выбежала в прихожую, а там уже тапочки плавают: воды сантиметров десять. Открыла дверь, на улице ливень, ничего не видно. Только соседи кричат, чтобы я дочь схватила и быстрее поднималась на второй этаж. Я так и сделала. Закутала ребенка в полотенце и поднялась. Хорошо, что в тот день моя старшая дочка, ей четыре года, была у бабушки", - рассказывает Марина.Она позвонила мужу Александру, он срочно вернулся с работы спасать семью. По словам женщины, когда супруг пришел домой, на второй этаж уже нельзя было подняться: мощным потоком воды выбило окна, течением стало выносить холодильник, а сам дом начал шататься."Муж где-то раздобыл лестницу, помог спуститься мне с ребенком и еще семерым соседям, которые тоже были на втором этаже. Мы еле-еле пробрались через дворы, а калитки по улице, через которую можно было бы пройти, закрыты. Сотрудники МЧС помогали их открывать. Воды было по грудь, ребенка пришлось держать над головой", - говорит Марина. После того, как ушли с опасной улицы, она вместе с соседями побежала в ближайшую девятиэтажку, люди стали стучаться во все двери, но им никто не открывал."Хорошо, что навстречу вышел знакомый, который там живет. Он нас всех обогрел, напоил чаем. А потом уже позвонили из администрации, поселили нас в комплексе "Авангард", - рассказывает женщина.По ее словам, в гостинице им предоставили бесплатно сухие вещи, питание, жилье. "Я очень благодарна жителям Ялты, которые помогают пострадавшим. А возвращаться нам некуда, через наш дом река проложила себе новое русло. Муж работает в трех местах, чтобы нас содержать, купить новое жилье мы не в состоянии", - говорит Марина.Все накормленыКак сообщил РИА Новости директор муниципального комплекса "Авангард" Олег Копылов, в гостинице на данный момент проживает 21 человек, из них трое детей и трое пожилых людей.Одни из тех, кого поселили в "Авангарде", - пенсионерки Фаина Васильевна Путинцева и Татьяна Андреевна Гриценко. Они жили в соседних домах по улице Вергасова, теперь вместе живут в номере гостиницы. Фаина Васильевна показала свой номер. Он небольшой, удобства на этаже, но есть балкон."Я довольна. Главное, сухо. Как вспомню, как вещи уносила, сразу плачу. Спасибо сотрудникам МЧС, которые нас спасли и вытащили из дома. В гостинице нас кормят, дали вещи. Люди приносят, спасибо всем за помощь", - сказала Путинцева.
https://ria.ru/20210622/yalta-1738147220.html
https://realty.ria.ru/20210623/yalta-1738198708.html
https://ria.ru/20210623/navodnenie-1738215741.html
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подтопления в крыму, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, общество
Из-за наводнения в Ялте семья с младенцем осталась без жилья
14:24 23.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопления в Ялте после ливней
Подтопления в Ялте после ливней - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Семья с младенцем осталась без жилья после наводнения в Ялте

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 23 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жительница Ялты Марина Бочкарева вместе с мужем и трехмесячной дочкой несколько дней живут в муниципальной гостинице "Авангард", где разместили и других пострадавших после наводнения. Возвращаться им некуда, через их дом сейчас течет река. Женщина рассказала РИА Новости, как едва не утонула с ребенком и о помощи горожан в трудную минуту.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Режим ЧС введен в Ялтинском регионе, Керчи и районах на востоке Крыма.
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Подняла ребенка над головой

Семья Бочкаревых жила на улице Вергасова в старом доме, который когда-то был конюшней. По словам Марины, три года назад на втором этаже случился пожар, и их квартиру на первом при тушении сильно залило водой. Восстановить жилье молодой семье удалось только в этом году. В пятницу утром, вспоминает женщина, проводила мужа на работу и стала укладывать спасть свою трехмесячную Бэллу, но уснуть не удалось - во дворе раздались крики и шум.

"Я выбежала в прихожую, а там уже тапочки плавают: воды сантиметров десять. Открыла дверь, на улице ливень, ничего не видно. Только соседи кричат, чтобы я дочь схватила и быстрее поднималась на второй этаж. Я так и сделала. Закутала ребенка в полотенце и поднялась. Хорошо, что в тот день моя старшая дочка, ей четыре года, была у бабушки", - рассказывает Марина.

Она позвонила мужу Александру, он срочно вернулся с работы спасать семью. По словам женщины, когда супруг пришел домой, на второй этаж уже нельзя было подняться: мощным потоком воды выбило окна, течением стало выносить холодильник, а сам дом начал шататься.
"Муж где-то раздобыл лестницу, помог спуститься мне с ребенком и еще семерым соседям, которые тоже были на втором этаже. Мы еле-еле пробрались через дворы, а калитки по улице, через которую можно было бы пройти, закрыты. Сотрудники МЧС помогали их открывать. Воды было по грудь, ребенка пришлось держать над головой", - говорит Марина. После того, как ушли с опасной улицы, она вместе с соседями побежала в ближайшую девятиэтажку, люди стали стучаться во все двери, но им никто не открывал.
"Хорошо, что навстречу вышел знакомый, который там живет. Он нас всех обогрел, напоил чаем. А потом уже позвонили из администрации, поселили нас в комплексе "Авангард", - рассказывает женщина.
По ее словам, в гостинице им предоставили бесплатно сухие вещи, питание, жилье. "Я очень благодарна жителям Ялты, которые помогают пострадавшим. А возвращаться нам некуда, через наш дом река проложила себе новое русло. Муж работает в трех местах, чтобы нас содержать, купить новое жилье мы не в состоянии", - говорит Марина.
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Все накормлены

Как сообщил РИА Новости директор муниципального комплекса "Авангард" Олег Копылов, в гостинице на данный момент проживает 21 человек, из них трое детей и трое пожилых людей.
"В первый же день наводнения мы определили, сколько человек готовят на эвакуацию. Сначала их разместили в части МЧС, потом на автобусе их привезли в "Авангард". Мы их обеспечили местами для пребывания , питанием, медикаментами. Их осмотрел доктор. Горячее питание три раза в день. На сегодня все живы-здоровы", - сказал Копылов. Он отметил, что люди будут жить в гостинице столько, сколько понадобится, ведь у большинства из них теперь нет крыши над головой.
Одни из тех, кого поселили в "Авангарде", - пенсионерки Фаина Васильевна Путинцева и Татьяна Андреевна Гриценко. Они жили в соседних домах по улице Вергасова, теперь вместе живут в номере гостиницы. Фаина Васильевна показала свой номер. Он небольшой, удобства на этаже, но есть балкон.
"Я довольна. Главное, сухо. Как вспомню, как вещи уносила, сразу плачу. Спасибо сотрудникам МЧС, которые нас спасли и вытащили из дома. В гостинице нас кормят, дали вещи. Люди приносят, спасибо всем за помощь", - сказала Путинцева.
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Подтопления в КрымуКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯлтаОбщество
 
 
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