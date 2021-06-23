https://ria.ru/20210623/yalta-1738196126.html

Янина Павленко: такого наводнения в Ялте не было сто лет

Янина Павленко: такого наводнения в Ялте не было сто лет - РИА Новости, 23.06.2021

Янина Павленко: такого наводнения в Ялте не было сто лет

После обрушившегося на Ялту наводнения основным рабочим местом главы администрации города Янины Павленко стали пострадавшие улицы, ее рабочий день начинается... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:00

2021-06-23T12:00

2021-06-23T12:04

подтопления в крыму

россия

янина павленко

гурзуф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

интервью

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После обрушившегося на Ялту наводнения основным рабочим местом главы администрации города Янины Павленко стали пострадавшие улицы, ее рабочий день начинается рано утром – с осмотра восстановительных работ на площадях, в скверах и на пляжах. В интервью РИА Новости, которое проходило по дороге в поселки Гурзуф и Краснокаменка, Павленко рассказала, какие жалобы сейчас поступают от жителей, как ситуация повлияла на отдыхающих в Большой Ялте туристов, и когда город сможет вернуться к нормальной жизни. Беседовала Светлана Самсонова. — Янина Петровна, почему вы едете в эти поселки, они серьезно пострадали?— Я объезжаю все уголки Большой Ялты, стараюсь каждый день посетить все поселки, чтобы понимать, что происходит. Одно дело, когда докладывают, а другое, когда видишь все своими глазами, общаешься с людьми и понимаешь, насколько своевременно им оказывается помощь. Ведь такого наводнения не было столетие – ни на нашей памяти, ни на памяти наших родителей и дедушек-бабушек.— После наводнения прошло несколько дней, какие сейчас жалобы поступают от местных жителей?— На данный момент жалобы поступают точечно – на отсутствие где-то воды, например. Мы восстановили централизованное водоснабжение, но стихия нанесла большой урон именно сетям, поэтому во многих местах есть прорывы. Аварийные службы работают в авральном режиме и днем, и ночью.— Можете хотя бы приблизительно подсчитать, какой ущерб нанесло наводнение городу?— Всем нам хочется понять, каков масштаб бедствия, но боюсь, что в ближайшие дни этого не поймем. Хотя подсчитывать убытки мы уже начали. Так, по данным на сегодняшний день, ремонт потребуется как минимум 117 улицам на территории всей Большой Ялты – точную цифру будем знать только после окончательного разбора завалов и уборки. В любом случае это миллионы квадратных метров. Менять нужно дорожное полотно, бордюры, тротуары, ограждения. На улицах Кривошты и Вергасова оказались подтопленными сразу несколько многоквартирных домов – они находятся в низине, и вода шла туда потоком. В Кореизе около ста частных домов также попали в зону затопления. Мы уже начали принимать заявки на компенсацию за потерянное имущество, по состоянию на понедельник получили 360 обращений. Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели "Ореанда" и "Бристоль", которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из "Бристоля" пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося. Психологическую помощь людям оказывают и сотрудники МЧС, и департамент социальной политики. К сожалению, есть один погибший, еще одна женщина до сих пор числится без вести пропавшей.— Как вы думаете, беда сплотила жителей Ялты?— Я в этом уверена. Ялтинцы проявили себя в этой ситуации просто потрясающе, помогали друг другу. Беда вообще сплотила жителей не только нашего города, но и всей страны. Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации. Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой, вещами. — Вы говорите, что люди помогали друг другу во время разгула стихии. Есть героические истории?— Для меня настоящие герои – это наши дети. В тот день проводился ЕГЭ. Когда начался сильный ливень, первой моей мыслью было отменить экзамен, но в министерстве образования сказали, что это невозможно. И в такую непогоду 161 ребенок отправился в школы сдавать экзамены. Я приняла решение не отпускать детей из школ, пока не стихнет дождь, потом мы централизованно всех ребят эвакуировали и развезли по домам. Очень, надеюсь, что все сдали на 100 баллов! — Как вы считаете, что стало причиной масштабного подтопления города, его можно было избежать?— Очевидно, что хаотичная застройка вдоль русла рек, которая велась последние десятилетия с незаконным выделением земельных участков, во многом привела к таким последствиям. Но тем не менее это сложившаяся застройка города. Наша задача – упредить эту ситуацию в будущем, но при этом позаботиться о тех, кто уже проживает на этих территориях. Кроме того, следует расчистить сами реки, чего не было уже давно. На недавней сессии Ялтинского городского совета депутаты поддержали изменения в бюджет и выделение средств деньги на проектирование расчистки русел рек. К сожалению, реализовать задуманное мы не успели. Стихия сделала это за нас.— Произошедшие может повлиять на турпоток?— Уже повлияло. В той же гостинице "Ореанда" – процентов 30 отказались от брони. Стихия немного напугала россиян. Но я уверена, что мы очень быстро восстановим инфраструктуру, на помощь городу направлены тысячи военных со всей страны.— Как вы думаете, когда Ялта сможет вернуться к обычной жизни?— Это небыстрый процесс, очень много зданий, сооружений, целых улиц и площадей были повреждены или засыпаны песком, камнями и мусором. А еще сейчас недоступно то, ради чего многие к нам едут, – море. Сейчас купаться запрещено категорически. Много грязи попало в море, и есть большое опасение, что помимо качества самой воды тревогу вызывает состояние морского дна. Ведь река сносила все на своем пути и несла это в море. Водолазам предстоит обследовать каждый пляж перед тем, как открыть его. Обычно такую работу мы проводим в течение года перед стартом сезона, а теперь предстоит авральная работа.

https://ria.ru/20210622/navodnenie-1738034767.html

https://ria.ru/20210622/yalta-1738145158.html

https://ria.ru/20210622/yalta-1738147220.html

россия

гурзуф

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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подтопления в крыму, россия, янина павленко, гурзуф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, интервью