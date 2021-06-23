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В Архангельской области рассказали о выплате многодетным вместо участка
В Архангельской области рассказали о выплате многодетным вместо участка - РИА Новости, 23.06.2021
В Архангельской области рассказали о выплате многодетным вместо участка
Депутаты архангельского заксобрания приняли проект закона, устанавливающий размер денежной выплаты вместо земельного участка для многодетных семей в зависимости РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:28
2021-06-23T15:28
2021-06-23T15:28
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 июн – РИА Новости. Депутаты архангельского заксобрания приняли проект закона, устанавливающий размер денежной выплаты вместо земельного участка для многодетных семей в зависимости от количества детей – от 210 тысяч для семей с тремя детьми до 310 тысяч рублей для семей с пятью и более детьми, сообщила пресс-служба правительства региона."Действующая выплата в размере 210 тысяч рублей будет сохранена для семей с тремя детьми. Семьям с четырьмя детьми выплатят 260 тысяч рублей, с пятью и более детьми - 310 тысяч рублей", - говорится в сообщении."Это дает нам возможность более адресно, с учетом финансовой нагрузки семьи на воспитание детей, помочь им улучшить жилищные условия. В том случае, если семья не готова начать самостоятельно строить дом, у них появляется возможность вложить выделенные средства в приобретение жилья", – пояснил губернатор региона Александр Цыбульский, инициировавший законопроект.Денежная выплата однократно предоставляется многодетным семьям региона взамен земельного участка с 1 июля 2019 года. В прошлом году, по данным региональных властей, такой мерой поддержки воспользовалась 641 многодетная семья Архангельской области. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января следующего года.
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александр цыбульский, архангельская область, общество
В Архангельской области рассказали о выплате многодетным вместо участка
Размер выплаты взамен земли для архангельских многодетных семей привяжут к числу детей