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Привившаяся от коронавируса жительница Уфы выиграла квартиру
Привившаяся от коронавируса жительница Уфы выиграла квартиру - РИА Новости, 23.06.2021
Привившаяся от коронавируса жительница Уфы выиграла квартиру
Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса, сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:36
2021-06-23T22:00
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УФА, 23 июн – РИА Новости. Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса, сообщили в пресс-службе городской мэрии.Ранее сообщалось, что общественный фонд развития города Уфы разыграет однокомнатную квартиру и 10 смартфонов среди вакцинированных от коронавируса в акции "Здоровая Уфа". В акции принимали участие горожане, сделавшие с 14 мая по 20 июня прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации города. Разыгрывались однокомнатная квартира в Демском районе стоимостью не более 2,5 миллиона рублей и 10 модных смартфонов по 70 тысяч рублей за каждый."Суперприз – квартиру выиграла жительница Уфы Тамара Александровна, вакцинировавшаяся 28 мая в городской клинической больнице №8. Также сегодня 10 участников акции стали обладателями айфонов. Были разыграны и другие ценные призы", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что все данные по вакцинированным, принявшим участие в розыгрыше, проверялись комиссией. Данные победителей также подтверждались членами комиссии во главе с исполнительным директором, председателем собрания учредителей фонда социального, культурного и экономического развития Уфы "Общественный фонд развития города", членом общественной палаты Башкирии Ольгой Панчихиной."В акции был зарегистрирован 38 631 флаер. Информация о результатах розыгрыша призов среди участников акции будет размещена на сайте акции "Здоровая Уфа". Представители организатора акции свяжутся с победителями по указанным ими телефонам", - сообщили в администрации Уфы.
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Привившаяся от коронавируса жительница Уфы выиграла квартиру
21:36 23.06.2021 (обновлено: 22:00 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре "Гостиный двор" в Туле
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре Гостиный двор в Туле - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса

Читать ria.ru в
УФА, 23 июн – РИА Новости. Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Ранее сообщалось, что общественный фонд развития города Уфы разыграет однокомнатную квартиру и 10 смартфонов среди вакцинированных от коронавируса в акции "Здоровая Уфа". В акции принимали участие горожане, сделавшие с 14 мая по 20 июня прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации города. Разыгрывались однокомнатная квартира в Демском районе стоимостью не более 2,5 миллиона рублей и 10 модных смартфонов по 70 тысяч рублей за каждый.
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18 июня, 12:41
"Суперприз – квартиру выиграла жительница Уфы Тамара Александровна, вакцинировавшаяся 28 мая в городской клинической больнице №8. Также сегодня 10 участников акции стали обладателями айфонов. Были разыграны и другие ценные призы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что все данные по вакцинированным, принявшим участие в розыгрыше, проверялись комиссией. Данные победителей также подтверждались членами комиссии во главе с исполнительным директором, председателем собрания учредителей фонда социального, культурного и экономического развития Уфы "Общественный фонд развития города", членом общественной палаты Башкирии Ольгой Панчихиной.
"В акции был зарегистрирован 38 631 флаер. Информация о результатах розыгрыша призов среди участников акции будет размещена на сайте акции "Здоровая Уфа". Представители организатора акции свяжутся с победителями по указанным ими телефонам", - сообщили в администрации Уфы.
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