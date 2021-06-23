https://ria.ru/20210623/vyigrysh-1738330905.html

Привившаяся от коронавируса жительница Уфы выиграла квартиру

Привившаяся от коронавируса жительница Уфы выиграла квартиру - РИА Новости, 23.06.2021

Привившаяся от коронавируса жительница Уфы выиграла квартиру

Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса, сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:36

2021-06-23T21:36

2021-06-23T22:00

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УФА, 23 июн – РИА Новости. Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса, сообщили в пресс-службе городской мэрии.Ранее сообщалось, что общественный фонд развития города Уфы разыграет однокомнатную квартиру и 10 смартфонов среди вакцинированных от коронавируса в акции "Здоровая Уфа". В акции принимали участие горожане, сделавшие с 14 мая по 20 июня прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации города. Разыгрывались однокомнатная квартира в Демском районе стоимостью не более 2,5 миллиона рублей и 10 модных смартфонов по 70 тысяч рублей за каждый."Суперприз – квартиру выиграла жительница Уфы Тамара Александровна, вакцинировавшаяся 28 мая в городской клинической больнице №8. Также сегодня 10 участников акции стали обладателями айфонов. Были разыграны и другие ценные призы", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что все данные по вакцинированным, принявшим участие в розыгрыше, проверялись комиссией. Данные победителей также подтверждались членами комиссии во главе с исполнительным директором, председателем собрания учредителей фонда социального, культурного и экономического развития Уфы "Общественный фонд развития города", членом общественной палаты Башкирии Ольгой Панчихиной."В акции был зарегистрирован 38 631 флаер. Информация о результатах розыгрыша призов среди участников акции будет размещена на сайте акции "Здоровая Уфа". Представители организатора акции свяжутся с победителями по указанным ими телефонам", - сообщили в администрации Уфы.

https://ria.ru/20210623/rozygrysh-1738323806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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