https://ria.ru/20210623/vybory-1738235638.html
МИД предоставит ЦИК данные об иностранном гражданстве у кандидатов
МИД предоставит ЦИК данные об иностранном гражданстве у кандидатов - РИА Новости, 23.06.2021
МИД предоставит ЦИК данные об иностранном гражданстве у кандидатов
МИД будет по запросу ЦИК предоставлять сведения о наличии иностранного гражданства у кандидатов на выборах, соответствующее постановление премьер-министра... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:58
2021-06-23T13:58
2021-06-23T13:58
россия
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МИД будет по запросу ЦИК предоставлять сведения о наличии иностранного гражданства у кандидатов на выборах, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."Министерству иностранных дел РФ по запросам Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий представлять по возможности сведения о наличии у кандидатов, лиц, назначаемых членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210623/mishustin-1738234113.html
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россия, михаил мишустин, политика
МИД предоставит ЦИК данные об иностранном гражданстве у кандидатов
МИД по запросу ЦИК предоставит сведения об иностранном гражданстве у кандидатов на выборах