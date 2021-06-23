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МИД предоставит ЦИК данные об иностранном гражданстве у кандидатов
МИД предоставит ЦИК данные об иностранном гражданстве у кандидатов - РИА Новости, 23.06.2021
МИД предоставит ЦИК данные об иностранном гражданстве у кандидатов
МИД будет по запросу ЦИК предоставлять сведения о наличии иностранного гражданства у кандидатов на выборах, соответствующее постановление премьер-министра... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:58
2021-06-23T13:58
россия
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МИД будет по запросу ЦИК предоставлять сведения о наличии иностранного гражданства у кандидатов на выборах, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."Министерству иностранных дел РФ по запросам Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий представлять по возможности сведения о наличии у кандидатов, лиц, назначаемых членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210623/mishustin-1738234113.html
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россия, михаил мишустин, политика
МИД предоставит ЦИК данные об иностранном гражданстве у кандидатов
13:58 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИД по запросу ЦИК предоставит сведения об иностранном гражданстве у кандидатов на выборах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МИД будет по запросу ЦИК предоставлять сведения о наличии иностранного гражданства у кандидатов на выборах, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва".
"Министерству иностранных дел РФ по запросам Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий представлять по возможности сведения о наличии у кандидатов, лиц, назначаемых членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства", - говорится в документе.
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