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В Минобрнауки рассказали о сроках проведения приемной кампании в вузах
В Минобрнауки рассказали о сроках проведения приемной кампании в вузах - РИА Новости, 23.06.2021
В Минобрнауки рассказали о сроках проведения приемной кампании в вузах
Сроки приёмной кампании в вузы России в этом году сдвигаться не будут, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:46
2021-06-23T22:09
валерий фальков
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сроки приёмной кампании в вузы России в этом году сдвигаться не будут, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Нет, сроки приёмной кампании сдвигаться не будут, 17 августа произойдёт зачисление на бюджетные места" - заявил Фальков в интервью каналу "Россия 1".
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валерий фальков, коронавирус covid-19, общество, россия
В Минобрнауки рассказали о сроках проведения приемной кампании в вузах
21:46 23.06.2021 (обновлено: 22:09 23.06.2021)
 
© Depositphotos / kastoЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Depositphotos / kasto

В Минобрнауки заявили, что сроки приемной кампании в вузы сдвигаться не будут

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сроки приёмной кампании в вузы России в этом году сдвигаться не будут, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Нет, сроки приёмной кампании сдвигаться не будут, 17 августа произойдёт зачисление на бюджетные места" - заявил Фальков в интервью каналу "Россия 1".
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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