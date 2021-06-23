https://ria.ru/20210623/vuzy-1738332357.html

В Минобрнауки рассказали о сроках проведения приемной кампании в вузах

В Минобрнауки рассказали о сроках проведения приемной кампании в вузах - РИА Новости, 23.06.2021

В Минобрнауки рассказали о сроках проведения приемной кампании в вузах

Сроки приёмной кампании в вузы России в этом году сдвигаться не будут, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:46

2021-06-23T21:46

2021-06-23T22:09

валерий фальков

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коронавирус covid-19

общество

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сроки приёмной кампании в вузы России в этом году сдвигаться не будут, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Нет, сроки приёмной кампании сдвигаться не будут, 17 августа произойдёт зачисление на бюджетные места" - заявил Фальков в интервью каналу "Россия 1".

https://ria.ru/20210623/studenty-1738332724.html

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валерий фальков, коронавирус covid-19, общество, россия