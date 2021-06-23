https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738327816.html
Совфед одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Совфед одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Сенаторы одобрили закон, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:04
2021-06-23T21:04
2021-06-23T21:04
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).Документом вносятся изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".Законом предлагается ввести бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об ОМС. Уточняется, что вакцинация должна проходить в медицинских учреждениях независимо от организационно-правовой формы.Также отмечается, что утверждение порядка обеспечения таких организаций необходимыми вакцинами для прививок, включенными в национальный календарь, будет закреплено за правительством, а вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - за высшим исполнительным органом государственной власти субъектов РФ.
https://ria.ru/20210620/zdorove-1737751201.html
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Совфед одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Сенаторы одобрили закон о вакцинации в рамках ОМС в частных и ведомственных клиниках