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Круглый стол о вакцинации от COVID-19
Круглый стол о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Круглый стол о вакцинации от COVID-19
25 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Вакцинация от COVID-19: проблемы и перспективы".
2021-06-23T17:52
2021-06-23T17:52
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;- член-корреспондент РАН, заместитель директора НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова по научной работе, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис ЛОГУНОВ;- академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий ЗВЕРЕВ;- генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат МАКСЮТОВ;- ведущий научный сотрудник ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий КУДЛАЙ;- заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий ИГНАТЬЕВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о вакцинации от COVID-19

17:52 23.06.2021
 
Читать ria.ru в
25 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Вакцинация от COVID-19: проблемы и перспективы".
Задать вопрос

Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- член-корреспондент РАН, заместитель директора НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова по научной работе, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис ЛОГУНОВ;
- академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий ЗВЕРЕВ;
- генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат МАКСЮТОВ;
- ведущий научный сотрудник ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий КУДЛАЙ;
- заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий ИГНАТЬЕВ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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