https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738292881.html

Круглый стол о вакцинации от COVID-19

Круглый стол о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Круглый стол о вакцинации от COVID-19

25 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Вакцинация от COVID-19: проблемы и перспективы".

2021-06-23T17:52

2021-06-23T17:52

2021-06-23T17:52

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1738292881.jpg?1624459953

Задать вопросУчастники:- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;- член-корреспондент РАН, заместитель директора НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова по научной работе, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис ЛОГУНОВ;- академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий ЗВЕРЕВ;- генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат МАКСЮТОВ;- ведущий научный сотрудник ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий КУДЛАЙ;- заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий ИГНАТЬЕВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы