Круглый стол о вакцинации от COVID-19
25 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Вакцинация от COVID-19: проблемы и перспективы".
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Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- член-корреспондент РАН, заместитель директора НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова по научной работе, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис ЛОГУНОВ;
- академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий ЗВЕРЕВ;
- генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат МАКСЮТОВ;
- ведущий научный сотрудник ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий КУДЛАЙ;
- заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий ИГНАТЬЕВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- член-корреспондент РАН, заместитель директора НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова по научной работе, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис ЛОГУНОВ;
- академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий ЗВЕРЕВ;
- генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат МАКСЮТОВ;
- ведущий научный сотрудник ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий КУДЛАЙ;
- заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий ИГНАТЬЕВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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