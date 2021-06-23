https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738253040.html
Голикова попросила россиян сделать прививки от коронавируса
Голикова попросила россиян сделать прививки от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова попросила россиян сделать прививки от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:16
2021-06-23T15:16
2021-06-23T15:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные меры, а также вакцинироваться."В этой связи хочу обратиться к гражданам, работодателям, чтобы было максимально обеспечено соблюдение ограничительных мер и проведена соответствующая вакцинация, чтобы защитить себя и своих близких", - подчеркнула Голикова.Также вице-премьер попросила граждан пожалеть медицинских работников, которые уже полтора года работают практически без отпусков, на износ."Соблюдение тех правил, которые рекомендуются и главными санитарными врачами, и медицинскими специалистами, а также ограничительные меры имеют чрезвычайно важное значение для преодоления той ситуации, которая сложилась", - уверена Голикова.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова, вакцинация, общество
Голикова попросила россиян сделать прививки от коронавируса
15:16 23.06.2021 (обновлено: 15:45 23.06.2021)
Голикова попросила россиян соблюдать ограничения и сделать прививки от коронавируса
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова
во время совещания президента с членами правительства обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные меры, а также вакцинироваться.
"В этой связи хочу обратиться к гражданам, работодателям, чтобы было максимально обеспечено соблюдение ограничительных мер и проведена соответствующая вакцинация, чтобы защитить себя и своих близких", - подчеркнула Голикова.
Также вице-премьер попросила граждан пожалеть медицинских работников, которые уже полтора года работают практически без отпусков, на износ.
"Соблюдение тех правил, которые рекомендуются и главными санитарными врачами, и медицинскими специалистами, а также ограничительные меры имеют чрезвычайно важное значение для преодоления той ситуации, которая сложилась", - уверена Голикова.