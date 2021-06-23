https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738252030.html
Голикова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса
Голикова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в 1,7 раза. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:12
2021-06-23T15:12
2021-06-23T15:43
россия
татьяна голикова
владимир путин
москва
калининградская область
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737572035_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_77bde43d514a84d4491fc2db867d5948.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в 1,7 раза."Мы отмечаем, что в последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем по России и в разы в отдельных регионах страны. Таких регионов 10, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, которые непосредственно имеют контакт с населением. Это город Москва, Московская, Кемеровская, Нижегородская, Сахалинская, Тульская, Тверская области, Республика Саха (Якутия). Сегодня к ним присоединились Калининградская область и Краснодарский край", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20210623/golikova-1738251233.html
россия
москва
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737572035_483:172:2984:2048_1920x0_80_0_0_7569f5f878a990309ee52af77ece4363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, владимир путин, москва, калининградская область, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Голикова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса
15:12 23.06.2021 (обновлено: 15:43 23.06.2021)
Голикова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в 1,7 раза