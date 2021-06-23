https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738252030.html

Голикова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса

Голикова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в 1,7 раза. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:12

2021-06-23T15:12

2021-06-23T15:43

россия

татьяна голикова

владимир путин

москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в 1,7 раза."Мы отмечаем, что в последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем по России и в разы в отдельных регионах страны. Таких регионов 10, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, которые непосредственно имеют контакт с населением. Это город Москва, Московская, Кемеровская, Нижегородская, Сахалинская, Тульская, Тверская области, Республика Саха (Якутия). Сегодня к ним присоединились Калининградская область и Краснодарский край", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20210623/golikova-1738251233.html

россия

москва

калининградская область

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