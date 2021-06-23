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На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей за сутки
На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей за сутки - РИА Новости, 23.06.2021
На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей за сутки
За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 записались около 60 тысяч жителей Москвы, что в десять раз превышает прежние показатели, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:12
2021-06-23T12:12
2021-06-23T13:30
сергей собянин
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 записались около 60 тысяч жителей Москвы, что в десять раз превышает прежние показатели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр также отметил, что обстановка остается сложной — город приближается к пику заболеваемости. За последние 24 часа в Москве выявили 6534 случая COVID-19, госпитализировали 1880 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 659 пациентов. Столица входит в число регионов, где ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Накануне Собянин сообщил, что количество вакцинированных превысило два миллиона человек.
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сергей собянин, москва, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей за сутки
12:12 23.06.2021 (обновлено: 13:30 23.06.2021)
Собянин заявил, что на вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей за сутки