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На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей за сутки

На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей за сутки - РИА Новости, 23.06.2021

На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей за сутки

За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 записались около 60 тысяч жителей Москвы, что в десять раз превышает прежние показатели, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:12

2021-06-23T12:12

2021-06-23T13:30

сергей собянин

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 записались около 60 тысяч жителей Москвы, что в десять раз превышает прежние показатели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр также отметил, что обстановка остается сложной — город приближается к пику заболеваемости. За последние 24 часа в Москве выявили 6534 случая COVID-19, госпитализировали 1880 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 659 пациентов. Столица входит в число регионов, где ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Накануне Собянин сообщил, что количество вакцинированных превысило два миллиона человек.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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