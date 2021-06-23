Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738204654.html
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан - РИА Новости, 23.06.2021
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
Обязательная вакцинация от коронавируса не менее 60% сотрудников, работающих в сфере обслуживания, медицины, торговли, транспорта и ряда других категорий... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:38
2021-06-23T11:53
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
калининградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112492/28/1124922805_0:115:3235:1935_1920x0_80_0_0_9c67c89ec3f2caa697e63ab9c1ab7918.jpg
КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса не менее 60% сотрудников, работающих в сфере обслуживания, медицины, торговли, транспорта и ряда других категорий вводится в Калининградской области, соответствующее постановление подписала в среду главный санитарный врач региона Елена Бабура."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан: работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, бытовых услуг, предоставления услуг по временному проживанию, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов", - говорится в тексте постановления.Обязательной вакцинации подлежат также государственные и муниципальные служащие, представители органов власти и подведомственных организаций, а также сотрудники клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, многофункциональных центров, музеев, библиотек.Отмечается, что до 20 августа необходимо обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников из указанных категорий граждан.По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области отмечается ухудшение эпидситуации, увеличение темпов распространения коронавируса. Рост недельной заболеваемости составляет 20-23%, на протяжении двух недель коэффициент распространения инфекции превышает 1.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112492/28/1124922805_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_3961958bbd6794444a1d8edebcf81c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, калининградская область, общество
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
11:38 23.06.2021 (обновлено: 11:53 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтроительство "Стадиона Калининград"
Строительство Стадиона Калининград - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса не менее 60% сотрудников, работающих в сфере обслуживания, медицины, торговли, транспорта и ряда других категорий вводится в Калининградской области, соответствующее постановление подписала в среду главный санитарный врач региона Елена Бабура.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан: работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, бытовых услуг, предоставления услуг по временному проживанию, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов", - говорится в тексте постановления.
Вакцинация от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:52
Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от коронавируса
Обязательной вакцинации подлежат также государственные и муниципальные служащие, представители органов власти и подведомственных организаций, а также сотрудники клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, многофункциональных центров, музеев, библиотек.
Отмечается, что до 20 августа необходимо обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников из указанных категорий граждан.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области отмечается ухудшение эпидситуации, увеличение темпов распространения коронавируса. Рост недельной заболеваемости составляет 20-23%, на протяжении двух недель коэффициент распространения инфекции превышает 1.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
17:21Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Лента новостейМолния