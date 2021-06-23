https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738204654.html
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан - РИА Новости, 23.06.2021
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
Обязательная вакцинация от коронавируса не менее 60% сотрудников, работающих в сфере обслуживания, медицины, торговли, транспорта и ряда других категорий... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:38
2021-06-23T11:38
2021-06-23T11:53
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса не менее 60% сотрудников, работающих в сфере обслуживания, медицины, торговли, транспорта и ряда других категорий вводится в Калининградской области, соответствующее постановление подписала в среду главный санитарный врач региона Елена Бабура."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан: работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, бытовых услуг, предоставления услуг по временному проживанию, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов", - говорится в тексте постановления.Обязательной вакцинации подлежат также государственные и муниципальные служащие, представители органов власти и подведомственных организаций, а также сотрудники клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, многофункциональных центров, музеев, библиотек.Отмечается, что до 20 августа необходимо обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников из указанных категорий граждан.По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области отмечается ухудшение эпидситуации, увеличение темпов распространения коронавируса. Рост недельной заболеваемости составляет 20-23%, на протяжении двух недель коэффициент распространения инфекции превышает 1.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, калининградская область, общество
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
11:38 23.06.2021 (обновлено: 11:53 23.06.2021)
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан