https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186948.html

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей - РИА Новости, 23.06.2021

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей

Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан на Кубани, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:54

2021-06-23T09:54

2021-06-23T10:02

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коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан на Кубани, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристской индустрии", - говорится в постановлении.В список категорий для обязательной вакцинации также попали работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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