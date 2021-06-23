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На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей
На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей - РИА Новости, 23.06.2021
На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей
Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан на Кубани, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:54
2021-06-23T09:54
2021-06-23T10:02
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан на Кубани, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристской индустрии", - говорится в постановлении.В список категорий для обязательной вакцинации также попали работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.
РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей
09:54 23.06.2021 (обновлено: 10:02 23.06.2021)
На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей