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Врач рассказал, к чему ведет отказ от вакцинации
Врач рассказал, к чему ведет отказ от вакцинации - РИА Новости, 23.06.2021
Врач рассказал, к чему ведет отказ от вакцинации
Низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T00:12
2021-06-23T00:12
2021-06-23T00:50
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.При этом врач отметил, что существующие на данный момент мутации вируса не влияют на эффективность вакцины. "Нам известно, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины", - пояснил Поздняков.Эксперт также рассказал, что цель мутаций - повышение выживаемости вируса и его распространенности во внешней среде, они происходят, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой.Так, по его словам, это может происходить у иммунокомпрометированных пациентов, иммунная система которых не может быстро справиться с вирусом, или в условиях скопления зараженных людей, например, в стационарах и ковидных госпиталях.
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РИА Новости
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андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Врач рассказал, к чему ведет отказ от вакцинации
00:12 23.06.2021 (обновлено: 00:50 23.06.2021)
Врач заявил, что отказ от вакцинации ведет к серьезным мутациям коронавируса
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Низкие темпы вакцинации населения России
могут привести к кардинальным мутациям коронавируса
, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков
.
"Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать". Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших", - сказал он.
При этом врач отметил, что существующие на данный момент мутации вируса не влияют на эффективность вакцины. "Нам известно, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины", - пояснил Поздняков.
Эксперт также рассказал, что цель мутаций - повышение выживаемости вируса и его распространенности во внешней среде, они происходят, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой.
Так, по его словам, это может происходить у иммунокомпрометированных пациентов, иммунная система которых не может быстро справиться с вирусом, или в условиях скопления зараженных людей, например, в стационарах и ковидных госпиталях.
"Вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на вирус, и он не успевает мутировать. В будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени", - подытожил инфекционист.