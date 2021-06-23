https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738164927.html

Врач рассказал, к чему ведет отказ от вакцинации

Врач рассказал, к чему ведет отказ от вакцинации - РИА Новости, 23.06.2021

Врач рассказал, к чему ведет отказ от вакцинации

Низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T00:12

2021-06-23T00:12

2021-06-23T00:50

распространение коронавируса

андрей поздняков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.При этом врач отметил, что существующие на данный момент мутации вируса не влияют на эффективность вакцины. "Нам известно, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины", - пояснил Поздняков.Эксперт также рассказал, что цель мутаций - повышение выживаемости вируса и его распространенности во внешней среде, они происходят, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой.Так, по его словам, это может происходить у иммунокомпрометированных пациентов, иммунная система которых не может быстро справиться с вирусом, или в условиях скопления зараженных людей, например, в стационарах и ковидных госпиталях.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество