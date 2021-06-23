https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738339911.html

Проценко заявил, что среди пациентов реанимации привитых нет

Проценко заявил, что среди пациентов реанимации привитых нет - РИА Новости, 24.06.2021

Проценко заявил, что среди пациентов реанимации привитых нет

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что 387 пациентов находятся в реанимации госпиталя, вакцинированных среди них нет. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-23T23:35

2021-06-23T23:35

2021-06-24T05:05

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

денис проценко

коронавирус covid-19

коммунарка (москва)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что 387 пациентов находятся в реанимации госпиталя, вакцинированных среди них нет.Он добавил, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось бы, а конец пандемии приблизился.

https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738276039.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, денис проценко, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество