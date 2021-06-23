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https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738339911.html
Проценко заявил, что среди пациентов реанимации привитых нет
Проценко заявил, что среди пациентов реанимации привитых нет - РИА Новости, 24.06.2021
Проценко заявил, что среди пациентов реанимации привитых нет
Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что 387 пациентов находятся в реанимации госпиталя, вакцинированных среди них нет. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-23T23:35
2021-06-24T05:05
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
денис проценко
коронавирус covid-19
коммунарка (москва)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что 387 пациентов находятся в реанимации госпиталя, вакцинированных среди них нет.Он добавил, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось бы, а конец пандемии приблизился.
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вакцинация россиян от covid-19, денис проценко, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество
Проценко заявил, что среди пациентов реанимации привитых нет
23:35 23.06.2021 (обновлено: 05:05 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Проценко заявил, что среди 387 пациентов реанимации привитых нет

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что 387 пациентов находятся в реанимации госпиталя, вакцинированных среди них нет.
"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, три ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) … Среди них нет вакцинированных", - написал Проценко в Telegram.
Он добавил, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось бы, а конец пандемии приблизился.
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