https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738333841.html

В США зафиксировали 500 случаев миокардита после прививок mRNA-вакцинами

В США зафиксировали 500 случаев миокардита после прививок mRNA-вакцинами - РИА Новости, 23.06.2021

В США зафиксировали 500 случаев миокардита после прививок mRNA-вакцинами

Около 500 случаев миокардита зафиксировано у молодых людей после вакцинации mRNA-вакцинами в США, хотя связь между вакцинами и миокардитом не установлена,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T22:03

2021-06-23T22:03

2021-06-23T22:03

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Около 500 случаев миокардита зафиксировано у молодых людей после вакцинации mRNA-вакцинами в США, хотя связь между вакцинами и миокардитом не установлена, сообщает Fox News со ссылкой на консультативный комитет американского медицинского регулятора CDC.Комитет сделал вывод, что польза от применения вакцины по-прежнему превышает возможные риски."Доступные на данный момент данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых взрослых", - говорится в выводе технической рабочей группы по безопасности вакцин (VaST). Замдиректора офиса по безопасности иммунизации CDC Том Шимабукуро отметил, что зафиксировано 484 предварительных сообщения о миокардите и перикардите у лиц младше 30 лет на 27 миллионов доз. Из этого числа 309 человек были госпитализированы, почти все они были выписаны сразу после обследования, и почти 80% уже избавились от симптомов. В больнице остаются 9 человек."Похоже, что вакцины mRNA могут быть новым триггером для миокардита", - сказал Мэтью Остер из рабочей группы CDC по вакцинам.Миокардит - воспалительное заболевание миокарда, перикардит - воспалительное поражение серозной оболочки сердца.В США для применения одобрены две mRNA-вакцины. Вакцина производства Pfizer одобрена для детей старше 12, а Moderna - для тех, кто старше 16 лет.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738147807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, вакцинация, в мире