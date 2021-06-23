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https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738333841.html
В США зафиксировали 500 случаев миокардита после прививок mRNA-вакцинами
В США зафиксировали 500 случаев миокардита после прививок mRNA-вакцинами - РИА Новости, 23.06.2021
В США зафиксировали 500 случаев миокардита после прививок mRNA-вакцинами
Около 500 случаев миокардита зафиксировано у молодых людей после вакцинации mRNA-вакцинами в США, хотя связь между вакцинами и миокардитом не установлена,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:03
2021-06-23T22:03
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Около 500 случаев миокардита зафиксировано у молодых людей после вакцинации mRNA-вакцинами в США, хотя связь между вакцинами и миокардитом не установлена, сообщает Fox News со ссылкой на консультативный комитет американского медицинского регулятора CDC.Комитет сделал вывод, что польза от применения вакцины по-прежнему превышает возможные риски."Доступные на данный момент данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых взрослых", - говорится в выводе технической рабочей группы по безопасности вакцин (VaST). Замдиректора офиса по безопасности иммунизации CDC Том Шимабукуро отметил, что зафиксировано 484 предварительных сообщения о миокардите и перикардите у лиц младше 30 лет на 27 миллионов доз. Из этого числа 309 человек были госпитализированы, почти все они были выписаны сразу после обследования, и почти 80% уже избавились от симптомов. В больнице остаются 9 человек."Похоже, что вакцины mRNA могут быть новым триггером для миокардита", - сказал Мэтью Остер из рабочей группы CDC по вакцинам.Миокардит - воспалительное заболевание миокарда, перикардит - воспалительное поражение серозной оболочки сердца.В США для применения одобрены две mRNA-вакцины. Вакцина производства Pfizer одобрена для детей старше 12, а Moderna - для тех, кто старше 16 лет.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, вакцинация, в мире
В США зафиксировали 500 случаев миокардита после прививок mRNA-вакцинами
22:03 23.06.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЭкран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Экран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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В США зафиксировали около 500 случаев миокардита после 27 миллионов прививок mRNA-вакцинами

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Около 500 случаев миокардита зафиксировано у молодых людей после вакцинации mRNA-вакцинами в США, хотя связь между вакцинами и миокардитом не установлена, сообщает Fox News со ссылкой на консультативный комитет американского медицинского регулятора CDC.
Комитет сделал вывод, что польза от применения вакцины по-прежнему превышает возможные риски.
"Доступные на данный момент данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых взрослых", - говорится в выводе технической рабочей группы по безопасности вакцин (VaST). Замдиректора офиса по безопасности иммунизации CDC Том Шимабукуро отметил, что зафиксировано 484 предварительных сообщения о миокардите и перикардите у лиц младше 30 лет на 27 миллионов доз. Из этого числа 309 человек были госпитализированы, почти все они были выписаны сразу после обследования, и почти 80% уже избавились от симптомов. В больнице остаются 9 человек.
"Похоже, что вакцины mRNA могут быть новым триггером для миокардита", - сказал Мэтью Остер из рабочей группы CDC по вакцинам.
Медицинский работник делает прививку от COVID-19 во время испытаний вакцины CureVac - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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Миокардит - воспалительное заболевание миокарда, перикардит - воспалительное поражение серозной оболочки сердца.
В США для применения одобрены две mRNA-вакцины. Вакцина производства Pfizer одобрена для детей старше 12, а Moderna - для тех, кто старше 16 лет.
 
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