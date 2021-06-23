https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738276039.html
НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей - РИА Новости, 23.06.2021
НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, в ближайшее... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:48
2021-06-23T16:48
2021-06-23T16:50
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
здоровье - общество
вакцинация
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, в ближайшее время будет принято решение, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Мы подали документы для получения разрешения на исследование, они сейчас находятся на рассмотрении в Минздраве России и в совете по этике. В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято", - сказал Гинцбург.Он уточнил, что в исследовании по применению вакцины "Спутник V" у детей, вероятно, будут принимать участие подростки с 12 лет, а не с 15-ти, как планировалось ранее, такая возможность сейчас рассматривается.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/golikova-1738262975.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, вакцинация
НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:48 23.06.2021 (обновлено: 16:50 23.06.2021)
НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей