https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738276039.html

НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей

НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей - РИА Новости, 23.06.2021

НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, в ближайшее... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:48

2021-06-23T16:48

2021-06-23T16:50

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

здоровье - общество

вакцинация

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, в ближайшее время будет принято решение, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Мы подали документы для получения разрешения на исследование, они сейчас находятся на рассмотрении в Минздраве России и в совете по этике. В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято", - сказал Гинцбург.Он уточнил, что в исследовании по применению вакцины "Спутник V" у детей, вероятно, будут принимать участие подростки с 12 лет, а не с 15-ти, как планировалось ранее, такая возможность сейчас рассматривается.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/golikova-1738262975.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, вакцинация