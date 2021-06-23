https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738259105.html
Голикова заявила о готовности стран обсуждать признание российских вакцин
Голикова заявила о готовности стран обсуждать признание российских вакцин - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила о готовности стран обсуждать признание российских вакцин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что большинство стран, с которыми открывается авиасообщение, готовы обсуждать взаимные соглашения о признании... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:39
2021-06-23T15:39
2021-06-23T15:42
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что большинство стран, с которыми открывается авиасообщение, готовы обсуждать взаимные соглашения о признании российской вакцины."Те страны, с которыми мы открываемся, в значительном большинстве, согласны обсуждать с нами двусторонние соглашения о принятии наших граждан и взаимном признании нашей вакцинации", - сказала она на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210623/golikova-1738255260.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
Голикова заявила о готовности стран обсуждать признание российских вакцин
15:39 23.06.2021 (обновлено: 15:42 23.06.2021)
Голикова: многие страны, куда возобновляются полеты, готовы обсуждать взаимное признание вакцин