https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738259105.html

Голикова заявила о готовности стран обсуждать признание российских вакцин

Голикова заявила о готовности стран обсуждать признание российских вакцин - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова заявила о готовности стран обсуждать признание российских вакцин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что большинство стран, с которыми открывается авиасообщение, готовы обсуждать взаимные соглашения о признании... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:39

2021-06-23T15:39

2021-06-23T15:42

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татьяна голикова

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что большинство стран, с которыми открывается авиасообщение, готовы обсуждать взаимные соглашения о признании российской вакцины."Те страны, с которыми мы открываемся, в значительном большинстве, согласны обсуждать с нами двусторонние соглашения о принятии наших граждан и взаимном признании нашей вакцинации", - сказала она на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210623/golikova-1738255260.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова