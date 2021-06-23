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Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков
Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2021
Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцины от коронавируса в РФ производится достаточно для внутреннего потребления, в ближайшие дни она... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:16
2021-06-23T13:16
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
радий хабиров
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцины от коронавируса в РФ производится достаточно для внутреннего потребления, в ближайшие дни она будет в необходимом количестве.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на фоне роста числа желающих привиться от коронавируса в регионе наблюдается нехватка вакцины.Песков отметил, что это временные логистические затруднения, возникшие после увеличения числа желающих вакцинироваться."Как вы понимаете, есть определенные условия хранения вакцины и так далее. Поэтому в больших количествах хранить просто невозможно. Я думаю, что за ближайшие дни это будет все компенсировано, и в необходимом количестве, как это было и все предыдущие месяцы, вакцина будет находиться в гражданском обороте. Здесь никаких проблем нет, у нас производство налажено, оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления", - заявил Песков журналистам.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, радий хабиров, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков
13:16 23.06.2021
 
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Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Песков заявил, что вакцины от COVID-19 производится достаточно для внутреннего потребления

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцины от коронавируса в РФ производится достаточно для внутреннего потребления, в ближайшие дни она будет в необходимом количестве.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на фоне роста числа желающих привиться от коронавируса в регионе наблюдается нехватка вакцины.
Песков отметил, что это временные логистические затруднения, возникшие после увеличения числа желающих вакцинироваться.
"Как вы понимаете, есть определенные условия хранения вакцины и так далее. Поэтому в больших количествах хранить просто невозможно. Я думаю, что за ближайшие дни это будет все компенсировано, и в необходимом количестве, как это было и все предыдущие месяцы, вакцина будет находиться в гражданском обороте. Здесь никаких проблем нет, у нас производство налажено, оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления", - заявил Песков журналистам.
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