https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738226935.html
Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков
Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2021
Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцины от коронавируса в РФ производится достаточно для внутреннего потребления, в ближайшие дни она... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:16
2021-06-23T13:16
2021-06-23T13:16
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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радий хабиров
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцины от коронавируса в РФ производится достаточно для внутреннего потребления, в ближайшие дни она будет в необходимом количестве.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на фоне роста числа желающих привиться от коронавируса в регионе наблюдается нехватка вакцины.Песков отметил, что это временные логистические затруднения, возникшие после увеличения числа желающих вакцинироваться."Как вы понимаете, есть определенные условия хранения вакцины и так далее. Поэтому в больших количествах хранить просто невозможно. Я думаю, что за ближайшие дни это будет все компенсировано, и в необходимом количестве, как это было и все предыдущие месяцы, вакцина будет находиться в гражданском обороте. Здесь никаких проблем нет, у нас производство налажено, оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20210623/peskov-1738224765.html
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Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков
Песков заявил, что вакцины от COVID-19 производится достаточно для внутреннего потребления