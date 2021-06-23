https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738226935.html

Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков

Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2021

Вакцины от COVID-19 достаточно для внутреннего потребления, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцины от коронавируса в РФ производится достаточно для внутреннего потребления, в ближайшие дни она... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:16

2021-06-23T13:16

2021-06-23T13:16

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

радий хабиров

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцины от коронавируса в РФ производится достаточно для внутреннего потребления, в ближайшие дни она будет в необходимом количестве.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на фоне роста числа желающих привиться от коронавируса в регионе наблюдается нехватка вакцины.Песков отметил, что это временные логистические затруднения, возникшие после увеличения числа желающих вакцинироваться."Как вы понимаете, есть определенные условия хранения вакцины и так далее. Поэтому в больших количествах хранить просто невозможно. Я думаю, что за ближайшие дни это будет все компенсировано, и в необходимом количестве, как это было и все предыдущие месяцы, вакцина будет находиться в гражданском обороте. Здесь никаких проблем нет, у нас производство налажено, оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20210623/peskov-1738224765.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, радий хабиров, здоровье - общество, дмитрий песков, общество