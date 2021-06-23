https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738216182.html
Завод устранит недочеты в производстве "Спутника V" по рекомендациям ВОЗ
Завод устранит недочеты в производстве "Спутника V" по рекомендациям ВОЗ - РИА Новости, 23.06.2021
Завод устранит недочеты в производстве "Спутника V" по рекомендациям ВОЗ
Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам проверок, проведенных в России, высказала несколько замечаний по производству вакцины... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:38
2021-06-23T12:38
2021-06-23T14:39
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ЖЕНЕВА/МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам проверок, проведенных в России, высказала несколько замечаний по производству вакцины "Спутник V", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.Инспекторы побывали на четырех площадках в России. Они изучали партии "Спутника V", произведенные открытым акционерным обществом "Фармстандарт — Уфимский витаминный завод" и не относящиеся к любым другим производителям вакцины.Сейчас "Спутник V" в России производят в семи местах: это филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи", АО "Биннофарм", АО "Р-Фарм", ЗАО "Биокад", АО "Генериум", ЗАО "Лекко", ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА". Делегация ВОЗ проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них.Как отмечается в докладе ВОЗ, большая часть выявленных недочетов связана с охраной окружающей среды. Эксперты также указали на "проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий "Гам-COVID-Вак" и лекарственных субстанций I и II через системы SAP". Вдобавок они обратили внимание на "качество линий розлива и халатов операторов асептического розлива", которые необходимы для обеспечения требуемого уровня стерильности. Также обнаружили "проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации" вакцины.В Минпромторге РИА Новости заявили, что итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины. Компания "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начала устранять недочеты. После окончания работ делегация ВОЗ сможет повторно посетить объект.Система контроляЗамглавы Минздрава Сергей Глаголев добавил, что существует многоступенчатая система контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок.По его словам, российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году, любые отклонения от строгих параметров в качестве конечного продукта однозначно влекут недопуск серии препарата на этапе контроля качества и его уничтожение."До потребителя, то есть пациента, такой препарат никогда не дойдет. Это доказывает и выстроенная система фармаконадзора вместе с системой маркировки. В случае с вакцинами для профилактики COVID-19 нежелательные реакции отмечаются крайне редко — не более чем в 0,01% случаев, и все они никак не связаны с качеством вакцин", — пояснил представитель министерства.Он подчеркнул, что ведомство контактирует с регуляторами стран, которые уже применяют "Спутник V" и ведут свои наблюдения за вакцинированными. По словам Глаголева, все эти государства отмечают высокое качество вакцины и низкую частоту нежелательных реакций.В свою очередь, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова подчеркнула, что процесс производства контролируется на нескольких этапах: разработчиком, производителем и лабораториями ведомства. Только после прохождения этих трех контрольных рубежей вакцина поступает в гражданский оборот.По ее словам, лаборатории Росздравнадзора имеют международную аккредитацию, что гарантирует достоверность результатов экспертизы."Совокупность этих элементов с надежной степенью позволяет обеспечить защиту наших граждан от любых некачественных лекарственных препаратов, в том числе и вакцин. Качество лекарств в нашей стране гарантировано государством", — заявила представитель ведомства.Сбои при производстве и хранении вакцин от коронавируса за рубежом возникали неоднократно по разным причинам. Так, в апреле этого года газета The New York Times сообщила, что ошибка при смешивании ингредиентов препарата на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз. Причиной инцидента стал человеческий фактор. В июне Министерство юстиции США сообщило, что бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин намеренно испортил почти 600 доз вакцины Moderna, за что его приговорили к трем годам тюрьмы. Обвиняемый признал вину и заявил, что скептически относится к вакцинам в целом и к Moderna в частности. В Колумбии более семи тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer потеряли из-за нарушения правил хранения, а фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, начинавшая в Индии испытания "Спутника V", сообщала о попытке атаки хакеров на свои компьютеры.
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Завод устранит недочеты в производстве "Спутника V" по рекомендациям ВОЗ
12:38 23.06.2021 (обновлено: 14:39 23.06.2021)
Эксперты ВОЗ нашли недочеты в производстве "Спутника V", качество вакцины сомнений не вызвало
ЖЕНЕВА/МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам проверок, проведенных в России
, высказала несколько замечаний по производству вакцины "Спутник V", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.
Инспекторы побывали на четырех площадках в России. Они изучали партии "Спутника V", произведенные открытым акционерным обществом "Фармстандарт — Уфимский витаминный завод" и не относящиеся к любым другим производителям вакцины.
Сейчас "Спутник V" в России производят в семи местах: это филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи", АО "Биннофарм", АО "Р-Фарм
", ЗАО "Биокад
", АО "Генериум", ЗАО "Лекко", ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА". Делегация ВОЗ
проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них.
Как отмечается в докладе ВОЗ, большая часть выявленных недочетов связана с охраной окружающей среды. Эксперты также указали на "проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий "Гам-COVID-Вак" и лекарственных субстанций I и II через системы SAP
".
Вдобавок они обратили внимание на "качество линий розлива и халатов операторов асептического розлива", которые необходимы для обеспечения требуемого уровня стерильности. Также обнаружили "проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации" вакцины.
В Минпромторге
РИА Новости заявили, что итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины. Компания "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начала устранять недочеты. После окончания работ делегация ВОЗ сможет повторно посетить объект.
"Каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и Росздравнадзора, что и позволяет гарантировать уверенность в качестве продукта. Регуляторные подходы в сфере обращения лекарственных препаратов, в том числе их производства, ранее были положительно оценены ВОЗ в рамках преквалификации другой вакцины — вакцины от желтой лихорадки Центра имени М. П. Чумакова", — отметила пресс-служба ведомства.
Система контроля
Замглавы Минздрава Сергей Глаголев добавил, что существует многоступенчатая система контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок.
По его словам, российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году, любые отклонения от строгих параметров в качестве конечного продукта однозначно влекут недопуск серии препарата на этапе контроля качества и его уничтожение.
"До потребителя, то есть пациента, такой препарат никогда не дойдет. Это доказывает и выстроенная система фармаконадзора вместе с системой маркировки. В случае с вакцинами для профилактики COVID-19 нежелательные реакции отмечаются крайне редко — не более чем в 0,01% случаев, и все они никак не связаны с качеством вакцин", — пояснил представитель министерства.
Он подчеркнул, что ведомство контактирует с регуляторами стран, которые уже применяют "Спутник V" и ведут свои наблюдения за вакцинированными. По словам Глаголева, все эти государства отмечают высокое качество вакцины и низкую частоту нежелательных реакций.
В свою очередь, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова
подчеркнула, что процесс производства контролируется на нескольких этапах: разработчиком, производителем и лабораториями ведомства. Только после прохождения этих трех контрольных рубежей вакцина поступает в гражданский оборот.
По ее словам, лаборатории Росздравнадзора имеют международную аккредитацию, что гарантирует достоверность результатов экспертизы.
"Совокупность этих элементов с надежной степенью позволяет обеспечить защиту наших граждан от любых некачественных лекарственных препаратов, в том числе и вакцин. Качество лекарств в нашей стране гарантировано государством", — заявила представитель ведомства.
Сбои при производстве и хранении вакцин от коронавируса за рубежом возникали неоднократно по разным причинам. Так, в апреле этого года газета The New York Times сообщила, что ошибка при смешивании ингредиентов препарата на заводе американской компании Johnson & Johnson
в Балтиморе
, штат Мэриленд
, привела к потере 15 миллионов доз. Причиной инцидента стал человеческий фактор.
В июне Министерство юстиции США
сообщило, что бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин
намеренно испортил почти 600 доз вакцины Moderna, за что его приговорили к трем годам тюрьмы. Обвиняемый признал вину и заявил, что скептически относится к вакцинам в целом и к Moderna в частности.
В Колумбии
более семи тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer потеряли из-за нарушения правил хранения, а фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, начинавшая в Индии
испытания "Спутника V", сообщала о попытке атаки хакеров на свои компьютеры.