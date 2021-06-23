https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738216182.html

Завод устранит недочеты в производстве "Спутника V" по рекомендациям ВОЗ

Завод устранит недочеты в производстве "Спутника V" по рекомендациям ВОЗ - РИА Новости, 23.06.2021

Завод устранит недочеты в производстве "Спутника V" по рекомендациям ВОЗ

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам проверок, проведенных в России, высказала несколько замечаний по производству вакцины... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:38

2021-06-23T12:38

2021-06-23T14:39

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ЖЕНЕВА/МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам проверок, проведенных в России, высказала несколько замечаний по производству вакцины "Спутник V", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.Инспекторы побывали на четырех площадках в России. Они изучали партии "Спутника V", произведенные открытым акционерным обществом "Фармстандарт — Уфимский витаминный завод" и не относящиеся к любым другим производителям вакцины.Сейчас "Спутник V" в России производят в семи местах: это филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи", АО "Биннофарм", АО "Р-Фарм", ЗАО "Биокад", АО "Генериум", ЗАО "Лекко", ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА". Делегация ВОЗ проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них.Как отмечается в докладе ВОЗ, большая часть выявленных недочетов связана с охраной окружающей среды. Эксперты также указали на "проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий "Гам-COVID-Вак" и лекарственных субстанций I и II через системы SAP". Вдобавок они обратили внимание на "качество линий розлива и халатов операторов асептического розлива", которые необходимы для обеспечения требуемого уровня стерильности. Также обнаружили "проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации" вакцины.В Минпромторге РИА Новости заявили, что итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины. Компания "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начала устранять недочеты. После окончания работ делегация ВОЗ сможет повторно посетить объект.Система контроляЗамглавы Минздрава Сергей Глаголев добавил, что существует многоступенчатая система контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок.По его словам, российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году, любые отклонения от строгих параметров в качестве конечного продукта однозначно влекут недопуск серии препарата на этапе контроля качества и его уничтожение."До потребителя, то есть пациента, такой препарат никогда не дойдет. Это доказывает и выстроенная система фармаконадзора вместе с системой маркировки. В случае с вакцинами для профилактики COVID-19 нежелательные реакции отмечаются крайне редко — не более чем в 0,01% случаев, и все они никак не связаны с качеством вакцин", — пояснил представитель министерства.Он подчеркнул, что ведомство контактирует с регуляторами стран, которые уже применяют "Спутник V" и ведут свои наблюдения за вакцинированными. По словам Глаголева, все эти государства отмечают высокое качество вакцины и низкую частоту нежелательных реакций.В свою очередь, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова подчеркнула, что процесс производства контролируется на нескольких этапах: разработчиком, производителем и лабораториями ведомства. Только после прохождения этих трех контрольных рубежей вакцина поступает в гражданский оборот.По ее словам, лаборатории Росздравнадзора имеют международную аккредитацию, что гарантирует достоверность результатов экспертизы."Совокупность этих элементов с надежной степенью позволяет обеспечить защиту наших граждан от любых некачественных лекарственных препаратов, в том числе и вакцин. Качество лекарств в нашей стране гарантировано государством", — заявила представитель ведомства.Сбои при производстве и хранении вакцин от коронавируса за рубежом возникали неоднократно по разным причинам. Так, в апреле этого года газета The New York Times сообщила, что ошибка при смешивании ингредиентов препарата на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз. Причиной инцидента стал человеческий фактор. В июне Министерство юстиции США сообщило, что бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин намеренно испортил почти 600 доз вакцины Moderna, за что его приговорили к трем годам тюрьмы. Обвиняемый признал вину и заявил, что скептически относится к вакцинам в целом и к Moderna в частности. В Колумбии более семи тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer потеряли из-за нарушения правил хранения, а фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, начинавшая в Индии испытания "Спутника V", сообщала о попытке атаки хакеров на свои компьютеры.

https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027438.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/sputnik-1735586727.html

https://ria.ru/20210604/registratsiya-1735560921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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