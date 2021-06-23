https://ria.ru/20210623/ukraina-1738199308.html

Украина намерена выйти из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма

Украина намерена выйти из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 23.06.2021

Украина намерена выйти из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма

Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен денонсировать соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма, следует из проекта постановления,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:14

2021-06-23T11:14

2021-06-23T11:14

туризм

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КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен денонсировать соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте кабмина в среду.Соглашение о сотрудничестве в области туризма было подписано Украиной, РФ, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Соглашением стороны договорились содействовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в области туризма по линии правительственных организаций, национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий, активно поддерживать их инициативы, направленные на эффективное освоение туристских ресурсов."По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершенном 23 декабря 1993 года в Ашхабаде", - говорится в пояснительной записке к документу.В документе отмечается, что одной из сторон соглашения является РФ, а Украина прекратила фактическое сотрудничество с Россией "в связи с вооруженной агрессией". Вместе с тем в пояснительной записке говорится, что сотрудничество Киева с другими странами-участниками соглашения происходит в рамках двусторонних договоров.Этим же постановлением правительство Украины выразило намерение не становиться участником соглашения о совете по туризму стран СНГ, подписанном 30 мая 2012 года в Ашхабаде.Ранее МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210615/soglashenie-1737055615.html

https://ria.ru/20210621/khitrost-1737922921.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/kiev-1738129505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, верховная рада украины, снг, украина, в мире