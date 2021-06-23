https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738171042.html
Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море
Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021
Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море
Украино-американские учения Sea Breeze повышают риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому важно отказаться от них, заявило посольство России в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T05:05
2021-06-23T05:05
2021-06-23T14:46
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Украино-американские учения Sea Breeze повышают риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому важно отказаться от них, заявило посольство России в США.Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля, в них задействуют пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран."Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.Там также сказано, что учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве"."Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", — написали дипломаты, указав, что возникающие в регионе проблемы можно решать без навязывания помощи извне.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что НАТО наращивает военную активность в акватории Черного моря и увеличивает число учений с Украиной. "Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию", — подчеркивала она.В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем будет передано ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.
https://ria.ru/20210614/sudna-1736934117.html
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Российский истребитель снова перехватил над Черным морем французские самолеты - два истребителя и заправщик
2021-06-23T05:05
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россия, черное море, нато, сша, в мире
Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море
05:05 23.06.2021 (обновлено: 14:46 23.06.2021)
Посольство России призвало США и их союзников отказаться от военных учений в Черном море