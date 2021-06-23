https://ria.ru/20210623/turisty-1738256194.html

Путин предупредил россиян о риске поездок за границу

Путин предупредил россиян о риске поездок за границу - РИА Новости, 23.06.2021

Путин предупредил россиян о риске поездок за границу

Владимир Путин заявил, что выезжающие за границу россияне подвергают себя риску заразиться коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:28

2021-06-23T15:28

2021-06-23T16:17

туризм

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что выезжающие за границу россияне подвергают себя риску заразиться коронавирусом.На совещании с членами правительства президент заметил, что зарубежный отпуск — личный риск и ответственность каждого человека. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывавшая о ситуации с COVID-19, с этим согласилась.Путин также отметил, что у других стран нет никаких обязательств по лечению российских туристов."Они хотят — берут на лечение, хотят — не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?" — добавил глава государства.Ранее власти возобновили авиасообщение с Турцией, где улучшилась эпидемиологическая обстановка. Таким способом хотят разгрузить российские курорты.По оценкам Ассоциации туроператоров России, количество россиян, ожидавших возможности вылететь в Турцию, составило около миллиона человек.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1738024720.html

россия

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, владимир путин