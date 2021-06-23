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Туризм
https://ria.ru/20210623/turisty-1738256194.html
Путин предупредил россиян о риске поездок за границу
Путин предупредил россиян о риске поездок за границу - РИА Новости, 23.06.2021
Путин предупредил россиян о риске поездок за границу
Владимир Путин заявил, что выезжающие за границу россияне подвергают себя риску заразиться коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:28
2021-06-23T16:17
туризм
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что выезжающие за границу россияне подвергают себя риску заразиться коронавирусом.На совещании с членами правительства президент заметил, что зарубежный отпуск — личный риск и ответственность каждого человека. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывавшая о ситуации с COVID-19, с этим согласилась.Путин также отметил, что у других стран нет никаких обязательств по лечению российских туристов."Они хотят — берут на лечение, хотят — не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?" — добавил глава государства.Ранее власти возобновили авиасообщение с Турцией, где улучшилась эпидемиологическая обстановка. Таким способом хотят разгрузить российские курорты.По оценкам Ассоциации туроператоров России, количество россиян, ожидавших возможности вылететь в Турцию, составило около миллиона человек.
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, владимир путин
Путин предупредил россиян о риске поездок за границу
15:28 23.06.2021 (обновлено: 16:17 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что поездки в отпуск за границу — личный выбор и ответственность каждого россиянина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что выезжающие за границу россияне подвергают себя риску заразиться коронавирусом.
На совещании с членами правительства президент заметил, что зарубежный отпуск — личный риск и ответственность каждого человека. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывавшая о ситуации с COVID-19, с этим согласилась.
Путин также отметил, что у других стран нет никаких обязательств по лечению российских туристов.
"Они хотят — берут на лечение, хотят — не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?" — добавил глава государства.
Ранее власти возобновили авиасообщение с Турцией, где улучшилась эпидемиологическая обстановка. Таким способом хотят разгрузить российские курорты.
По оценкам Ассоциации туроператоров России, количество россиян, ожидавших возможности вылететь в Турцию, составило около миллиона человек.
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