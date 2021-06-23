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Суд признал приговор Цуркан за шпионаж законным
Суд признал приговор Цуркан за шпионаж законным - РИА Новости, 23.06.2021
Суд признал приговор Цуркан за шпионаж законным
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-члену правления "Интер РАО" уроженке Молдавии Карине Цуркан, получившей 15 лет за... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:30
2021-06-23T18:30
россия
карина цуркан
украина
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-члену правления "Интер РАО" уроженке Молдавии Карине Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор оставлен в силе", - сказал собеседник агентства.В то же время, приговор изменили в части зачета проведенного Цуркан времени вне воли, рассчитав его по схеме "день за день".Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.Приговор обжаловала как защита, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая не согласилась с порядком зачисления дней, проведенных Цуркан в СИЗО.В конце декабря Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой 18 лет колонии общего режима.Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591350013.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/shpiony-1729712508.html
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россия, карина цуркан, украина, в мире
Суд признал приговор Цуркан за шпионаж законным
18:30 23.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкКарина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора
Карина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Суд в Москве признал законным приговор Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-члену правления "Интер РАО" уроженке Молдавии Карине Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор оставлен в силе", - сказал собеседник агентства.
В то же время, приговор изменили в части зачета проведенного Цуркан времени вне воли, рассчитав его по схеме "день за день".
Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.
Приговор обжаловала как защита, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая не согласилась с порядком зачисления дней, проведенных Цуркан в СИЗО.
Карина Цуркан - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 11:32
Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей
В конце декабря Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой 18 лет колонии общего режима.
Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 20:17Сказано в эфире
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