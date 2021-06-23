https://ria.ru/20210623/trassa-1738271383.html

Строительство трассы через пойму под Волгоградом начнут в ближайшее время

Строительство трассы через пойму под Волгоградом начнут в ближайшее время - РИА Новости, 23.06.2021

Строительство трассы через пойму под Волгоградом начнут в ближайшее время

Минприроды РФ одобрило поправки в постановление о природном парке Волго-Ахтубинская пойма в Волгоградской области, регулирующее рубки на этой территории, это... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:31

2021-06-23T16:31

2021-06-23T16:31

волгоградская область

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 23 июн - РИА Новости. Минприроды РФ одобрило поправки в постановление о природном парке Волго-Ахтубинская пойма в Волгоградской области, регулирующее рубки на этой территории, это позволит приступить к строительству мостового перехода через пойму, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее сообщалось, что в Волгоградской области выбрали проект строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму из четырех вариантов. Сооружение должно соединить уже построенные мосты через Волгу и Ахтубу, его длина составит 14,2 километра. Объект будет состоять из четырех мостов через ерики и двух автодорог. Сооружение минимально пересекается с водоемами, трасса не затрагивает зоны отдыха и проходит в стороне от населенных пунктов. Кроме того, с автодороги не будет съездов в лес.Отмечалось, что при строительстве мостов и дорог полностью избежать вырубки леса в Волго-Ахтубинской пойме не получится, но застройщик планирует компенсационную высадку более 200 тысяч саженцев, что почти в 15 раз превышает количество деревьев, которые могут вырубить. Вопрос строительства дороги через пойму поднимался еще в 1990-е годы и в 2000-е, когда был построен первый мостовой переход через Волгу. Второй участок открылся в 2020-м - мост через Ахтубу, соединившийся с дорогой "Краснослободск - Средняя Ахтуба".По информации администрации, Минприроды РФ утвердило изменения, внесенные в постановление о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", согласно которым вырубка всех лесных насаждений запрещена во всех случаях, кроме санитарной вырубки, обрезки в противопожарных целях. Вырубать деревья, по данным ведомства, можно будет только на тех земельных участках, где будет проходить строительство и реконструкция линейных объектов – дорог, мостов и так далее."Принято решение, которое позволяет начать строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Таким образом, проект возведения новой дороги прошел все необходимые экспертизы и проверки, и уже в ближайшее время начнется его реализация", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20210601/volgograd-1735098801.html

https://ria.ru/20210518/rekonstruktsiya-1732771931.html

россия

волгоградская область

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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), волгоградская область, общество