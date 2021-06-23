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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210623/tovarooborot-1738304793.html
Татарстан намерен выйти на устойчивый рост товарооборота с Турцией
Татарстан намерен выйти на устойчивый рост товарооборота с Турцией - РИА Новости, 23.06.2021
Татарстан намерен выйти на устойчивый рост товарооборота с Турцией
Татарстан планирует выйти на устойчивый рост товарооборота с Турцией, заявил президент республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:39
2021-06-23T18:39
республика татарстан
россия
евразийский экономический союз
татнефть
рустам минниханов
турция
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 23 июн - РИА Новости. Татарстан планирует выйти на устойчивый рост товарооборота с Турцией, заявил президент республики Рустам Минниханов.Президент Татарстана находится с рабочим визитом в Турецкой Республике. В рамках поездки он, в частности, провёл встречи с руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции, крупнейших компаний страны, посетил организованную промышленную зону "Гебким"."Мы видим некоторый спад из-за пандемии. Но будем надеяться, что в текущем году наши экономики будут восстанавливаться и мы выйдем на устойчивую траекторию роста", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи с руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции пресс-служба главы республики.Он напомнил, что Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году двусторонний товарооборот превысил 360 миллионов долларов. Президент Татарстана отметил важность личных контактов для восстановления показателей сотрудничества до уровня до пандемии.Председатель правления Союза производителей продукции машиностроения Турции Эмре Селим отметил, что Татарстан является одним из самых активных регионов, где развито производство. Глава союза обратил внимание руководителей крупных турецких компаний на то, что Татарстан является привлекательной территорией, а инвестиции, которые турецкий бизнес вкладывает в свои производства в республике, позволяют распространять произведённую ими продукцию не только на территории Татарстана и Российской Федерации, но и на огромный рынок ЕврАзЭс.В ходе встречи с председателем правления "Коч Холдинг" Омером Кочем Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией. Одним из направлений сотрудничества с "Коч Холдинг" является взаимодействие компании "Татнефть" с турецкой "Тюпраш", входящей в холдинг. По словам генерального директора "Татнефти" Наиля Маганова, татарстанская компания готова совместно работать не только в части поставки нефти, но и делиться своими технологиями по переработке сырья, а также взаимодействовать по общим проектам в нефтехимии.Минниханов отметил, что сегодня "Татнефть" рассматривает возможности работы компании за пределами Татарстана, и предложил руководству "Коч Холдинг" создать рабочие группы по отдельным направлениям.
https://ria.ru/20210618/kazan-1737622489.html
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россия
турция
республика татарстан (татарстан)
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россия, евразийский экономический союз, татнефть, рустам минниханов, турция, республика татарстан (татарстан), экономика
Татарстан намерен выйти на устойчивый рост товарооборота с Турцией
18:39 23.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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Власти Татарстана планируют выйти на устойчивый рост товарооборота с Турцией

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КАЗАНЬ, 23 июн - РИА Новости. Татарстан планирует выйти на устойчивый рост товарооборота с Турцией, заявил президент республики Рустам Минниханов.
Президент Татарстана находится с рабочим визитом в Турецкой Республике. В рамках поездки он, в частности, провёл встречи с руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции, крупнейших компаний страны, посетил организованную промышленную зону "Гебким".
"Мы видим некоторый спад из-за пандемии. Но будем надеяться, что в текущем году наши экономики будут восстанавливаться и мы выйдем на устойчивую траекторию роста", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи с руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции пресс-служба главы республики.
Он напомнил, что Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году двусторонний товарооборот превысил 360 миллионов долларов. Президент Татарстана отметил важность личных контактов для восстановления показателей сотрудничества до уровня до пандемии.
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Председатель правления Союза производителей продукции машиностроения Турции Эмре Селим отметил, что Татарстан является одним из самых активных регионов, где развито производство. Глава союза обратил внимание руководителей крупных турецких компаний на то, что Татарстан является привлекательной территорией, а инвестиции, которые турецкий бизнес вкладывает в свои производства в республике, позволяют распространять произведённую ими продукцию не только на территории Татарстана и Российской Федерации, но и на огромный рынок ЕврАзЭс.
В ходе встречи с председателем правления "Коч Холдинг" Омером Кочем Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией. Одним из направлений сотрудничества с "Коч Холдинг" является взаимодействие компании "Татнефть" с турецкой "Тюпраш", входящей в холдинг. По словам генерального директора "Татнефти" Наиля Маганова, татарстанская компания готова совместно работать не только в части поставки нефти, но и делиться своими технологиями по переработке сырья, а также взаимодействовать по общим проектам в нефтехимии.
Минниханов отметил, что сегодня "Татнефть" рассматривает возможности работы компании за пределами Татарстана, и предложил руководству "Коч Холдинг" создать рабочие группы по отдельным направлениям.
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Республика ТатарстанРоссияЕвразийский экономический союзТатнефтьРустам МиннихановТурцияРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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