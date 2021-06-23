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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210623/tikhanovskaya-1738200985.html
Тихановская заявила, что надеется на новые президентские выборы осенью
Тихановская заявила, что надеется на новые президентские выборы осенью - РИА Новости, 23.06.2021
Тихановская заявила, что надеется на новые президентские выборы осенью
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская заявила, что надеется на проведение новых президентских выборов в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:21
2021-06-23T11:21
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская заявила, что надеется на проведение новых президентских выборов в Белоруссии осенью этого года."Я предполагаю, что новые выборы пройдут этой осенью. Это наша цель", - сказала Тихановская в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.Лидер белорусской оппозиции утверждает, что кризис в стране "углубляется". По ее мнению, если бы власти в Минске в действительности заботились о людях, "они бы начали диалог с белорусами, освободили бы политзаключенных, и урегулировали бы этот кризис цивилизованным путем".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html
https://ria.ru/20210622/kitay-1738038831.html
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светлана тихановская, белоруссия, в мире, политика
Тихановская заявила, что надеется на новые президентские выборы осенью
11:21 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Светлана Тихановская рассчитывает, что в Белоруссии осенью проведут новые президентские выборы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская заявила, что надеется на проведение новых президентских выборов в Белоруссии осенью этого года.
"Я предполагаю, что новые выборы пройдут этой осенью. Это наша цель", - сказала Тихановская в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
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Лидер белорусской оппозиции утверждает, что кризис в стране "углубляется". По ее мнению, если бы власти в Минске в действительности заботились о людях, "они бы начали диалог с белорусами, освободили бы политзаключенных, и урегулировали бы этот кризис цивилизованным путем".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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