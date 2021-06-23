Тихановская заявила, что надеется на новые президентские выборы осенью
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Светлана Тихановская рассчитывает, что в Белоруссии осенью проведут новые президентские выборы
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская заявила, что надеется на проведение новых президентских выборов в Белоруссии осенью этого года.
"Я предполагаю, что новые выборы пройдут этой осенью. Это наша цель", - сказала Тихановская в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Лидер белорусской оппозиции утверждает, что кризис в стране "углубляется". По ее мнению, если бы власти в Минске в действительности заботились о людях, "они бы начали диалог с белорусами, освободили бы политзаключенных, и урегулировали бы этот кризис цивилизованным путем".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.