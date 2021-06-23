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Шойгу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке и в Африке
Шойгу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке и в Африке
Террористические организации остаются главной угрозой стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:48
2021-06-23T09:48
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
исламское государство
ближний восток
сергей шойгу
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безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористические организации остаются главной угрозой стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Террористические организации различного толка остаются главной угрозой стабильности региона. После разгрома ИГИЛ* в Сирии и Ираке усилилась миграция подготовленных боевиков в другие страны. Наибольшее их количество передислоцировалось в Ливию", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Террористические ячейки проявляют себя в Мали, Центрально-Африканской Республике, Мозамбике", - добавил Шойгу.* Террористическая организация, запрещенная в России
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московская конференция по международной безопасности, исламское государство, ближний восток, сергей шойгу, африка, безопасность
Шойгу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке и в Африке
09:48 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Шойгу заявил, что терроризм остается главной угрозой на Ближнем Востоке и в Африке