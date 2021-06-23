https://ria.ru/20210623/terrorizm-1738182977.html

Шойгу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке и в Африке

Шойгу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 23.06.2021

Шойгу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке и в Африке

Террористические организации остаются главной угрозой стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:48

2021-06-23T09:48

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

исламское государство

ближний восток

сергей шойгу

африка

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористические организации остаются главной угрозой стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Террористические организации различного толка остаются главной угрозой стабильности региона. После разгрома ИГИЛ* в Сирии и Ираке усилилась миграция подготовленных боевиков в другие страны. Наибольшее их количество передислоцировалось в Ливию", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Террористические ячейки проявляют себя в Мали, Центрально-Африканской Республике, Мозамбике", - добавил Шойгу.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210621/boeviki-1737920264.html

ближний восток

африка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, исламское государство, ближний восток, сергей шойгу, африка, безопасность