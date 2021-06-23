https://ria.ru/20210623/temperatura-1738252681.html
Температура в Москве побила рекорд 1948 года
Температура в Москве побила рекорд 1948 года - РИА Новости, 23.06.2021
Температура в Москве побила рекорд 1948 года
Погода в Москве обновила температурный рекорд для 23 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:15
2021-06-23T15:15
2021-06-23T17:02
евгений тишковец
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Погода в Москве обновила температурный рекорд для 23 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,7", — рассказал синоптик.По его словам, прежний максимум держался с 1948 года, когда столбик термометра поднялся до 33,6 градуса.Он призвал жителей столицы быть осторожными.Накануне жара в Москве достигла 33,7 градуса и также обновила температурный рекорд, державшийся с 1917 года.
https://ria.ru/20210622/rekord-1738085208.html
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евгений тишковец, гидрометцентр, москва, общество
Температура в Москве побила рекорд 1948 года
15:15 23.06.2021 (обновлено: 17:02 23.06.2021)
Температура в Москве поднялась до 34,7 градуса
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Погода в Москве обновила температурный рекорд для 23 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,7", — рассказал синоптик.
По его словам, прежний максимум держался с 1948 года, когда столбик термометра поднялся до 33,6 градуса.
Он призвал жителей столицы быть осторожными.
Накануне жара в Москве достигла 33,7 градуса и также обновила температурный рекорд, державшийся с 1917 года.