https://ria.ru/20210623/temperatura-1738252681.html

Температура в Москве побила рекорд 1948 года

Температура в Москве побила рекорд 1948 года - РИА Новости, 23.06.2021

Температура в Москве побила рекорд 1948 года

Погода в Москве обновила температурный рекорд для 23 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:15

2021-06-23T15:15

2021-06-23T17:02

евгений тишковец

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Погода в Москве обновила температурный рекорд для 23 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,7", — рассказал синоптик.По его словам, прежний максимум держался с 1948 года, когда столбик термометра поднялся до 33,6 градуса.Он призвал жителей столицы быть осторожными.Накануне жара в Москве достигла 33,7 градуса и также обновила температурный рекорд, державшийся с 1917 года.

https://ria.ru/20210622/rekord-1738085208.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, гидрометцентр, москва, общество