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Температура в Москве побила рекорд 1948 года
Температура в Москве побила рекорд 1948 года - РИА Новости, 23.06.2021
Температура в Москве побила рекорд 1948 года
Погода в Москве обновила температурный рекорд для 23 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:15
2021-06-23T17:02
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Погода в Москве обновила температурный рекорд для 23 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,7", — рассказал синоптик.По его словам, прежний максимум держался с 1948 года, когда столбик термометра поднялся до 33,6 градуса.Он призвал жителей столицы быть осторожными.Накануне жара в Москве достигла 33,7 градуса и также обновила температурный рекорд, державшийся с 1917 года.
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евгений тишковец, гидрометцентр, москва, общество
Температура в Москве побила рекорд 1948 года
15:15 23.06.2021 (обновлено: 17:02 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Температура в Москве поднялась до 34,7 градуса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Погода в Москве обновила температурный рекорд для 23 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,7", — рассказал синоптик.
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По его словам, прежний максимум держался с 1948 года, когда столбик термометра поднялся до 33,6 градуса.
Он призвал жителей столицы быть осторожными.
Накануне жара в Москве достигла 33,7 градуса и также обновила температурный рекорд, державшийся с 1917 года.
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