https://ria.ru/20210623/svyaschennosluzhiteli-1738337019.html
В РПЦ назвали число переболевших COVID-19 священнослужителей и монахов
В РПЦ назвали число переболевших COVID-19 священнослужителей и монахов - РИА Новости, 23.06.2021
В РПЦ назвали число переболевших COVID-19 священнослужителей и монахов
Свыше 5 тысяч священнослужителей и монашествующих Русской православной церкви уже перенесли коронавирус, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:34
2021-06-23T22:34
2021-06-23T22:34
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
россия
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Свыше 5 тысяч священнослужителей и монашествующих Русской православной церкви уже перенесли коронавирус, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 5009 человек из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 426 клириков приходов Москвы, 3625 клириков епархий России и 958 клириков и насельников ставропигий", - говорится в сообщении.На последнем на сегодняшний день Архиерейском соборе Русской православной церкви в 2017 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил общее количество священников в Русской православной церкви в 39414 клириков, включая 34774 штатных священника и 4640 диаконов. Общее же число штатного и заштатного духовенства составило тогда более 40 тысяч клириков.Продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции, по данным рабочей группы, 92 клирика и монаха, в том числе - 17 клириков из Москвы, 55 клириков из российских епархий и 20 человек из числа священнослужителей и насельников ставропигиальных монастырей. Зарегистрированы 169 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, и клириков и насельников ставропигий.
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коронавирус в россии, россия, русская православная церковь, москва
В РПЦ назвали число переболевших COVID-19 священнослужителей и монахов
В РПЦ заявили, что более пяти тысяч священнослужителей и монахов переболели COVID-19