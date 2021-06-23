https://ria.ru/20210623/sud-1738268558.html

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых - РИА Новости, 23.06.2021

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых

Мещанский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых по протоколу о неповиновении полиции, сообщили РИА... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:20

2021-06-23T16:20

2021-06-23T16:20

россия

pussy riot

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых по протоколу о неповиновении полиции, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Анну Кузьминых виновной в правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 УК РФ (Невыполнение законных требований сотрудников полиции), и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - сказала пресс-секретарь суда.За последние несколько дней были задержаны и другие участники Pussy Riot - Александр Софеев и Мария Алёхина. Софеев уже отправлен Басманным судом под 15-дневный арест за мелкое хулиганство. Алехиной тоже вменяют неповиновение полиции.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

https://ria.ru/20210623/sofeev-1738226772.html

https://ria.ru/20210623/alekhina-1738213257.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, pussy riot, москва, происшествия