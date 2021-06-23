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Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых - РИА Новости, 23.06.2021
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
Мещанский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых по протоколу о неповиновении полиции, сообщили РИА... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:20
2021-06-23T16:20
россия
pussy riot
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых по протоколу о неповиновении полиции, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Анну Кузьминых виновной в правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 УК РФ (Невыполнение законных требований сотрудников полиции), и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - сказала пресс-секретарь суда.За последние несколько дней были задержаны и другие участники Pussy Riot - Александр Софеев и Мария Алёхина. Софеев уже отправлен Басманным судом под 15-дневный арест за мелкое хулиганство. Алехиной тоже вменяют неповиновение полиции.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
https://ria.ru/20210623/sofeev-1738226772.html
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россия, pussy riot, москва, происшествия
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
16:20 23.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых за неповиновение полиции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых по протоколу о неповиновении полиции, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Анну Кузьминых виновной в правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 УК РФ (Невыполнение законных требований сотрудников полиции), и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - сказала пресс-секретарь суда.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
13:15
Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток
За последние несколько дней были задержаны и другие участники Pussy Riot - Александр Софеев и Мария Алёхина. Софеев уже отправлен Басманным судом под 15-дневный арест за мелкое хулиганство. Алехиной тоже вменяют неповиновение полиции.
Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
Участница граппы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции
 
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