ПСБ реализует проект субсидирования ипотеки в Чувашии
ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн — РИА Новости. ПСБ совместно с правительством Чувашии приступил к реализации проекта по программе субсидирования ипотеки бюджетникам, первые заявки уже одобрены, сообщил председатель банка Петр Фрадков.
"У нас есть уже первые проекты, которые мы реализуем вместе с администрацией республики по так называемой программе субсидирования ипотеки для определенной категории сотрудников муниципалитетов либо бюджетных учреждений региона... У нас уже первые заявки одобрены, в ближайшее время будет открыто финансирование", - сказал Фрадков на пресс-подходе после встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым.
Он отметил, что банк вместе с властями республики работает над проектами, которые касаются льготных условий для жителей Чувашии. По его словам, в период реализации антикризисных мер правительства РФ по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых ПСБ предоставлял такие кредиты по более низкой ставке, что "делало программу еще более интересной для населения".
Фрадков заявил, что ПСБ работает с крупными застройщиками региона по финансированию приобретения нового жилья.
"Здесь важной целью является снижение долгового бремени для населения, но в то же время обеспечение возможности приобретения жилья, уменьшение первоначального взноса и в каких-то случаях его полное отсутствие, льготные проценты… Мы понимаем, что это наша инвестиция в развитие региона, мы на это направлены", - подчеркнул он.
Фрадков и Николаев на встрече обсудили промежуточные итоги выполнения комплексной программы социально-экономического развития региона при участии ПСБ, а также строительство Центра уличного баскетбола в Чебоксарах.
"Сейчас поддержку со стороны банка уже получают крупные региональные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют проекты диверсификации, а также малый и средний бизнес, население, и мы намерены двигаться в этом направлении и дальше, содействуя созданию необходимых условий для развития отрасли, бизнеса и благополучия жителей региона, – отметил Фрадков. – Кроме того, мы приступаем к строительству Центра уличного баскетбола в городе в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям".