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ПСБ реализует проект субсидирования ипотеки в Чувашии
ПСБ реализует проект субсидирования ипотеки в Чувашии - РИА Новости, 23.06.2021
ПСБ реализует проект субсидирования ипотеки в Чувашии
ПСБ совместно с правительством Чувашии приступил к реализации проекта по программе субсидирования ипотеки бюджетникам, первые заявки уже одобрены, сообщил... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:39
2021-06-23T19:39
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
чувашская республика (чувашия)
новости компаний - экономика
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн — РИА Новости. ПСБ совместно с правительством Чувашии приступил к реализации проекта по программе субсидирования ипотеки бюджетникам, первые заявки уже одобрены, сообщил председатель банка Петр Фрадков."У нас есть уже первые проекты, которые мы реализуем вместе с администрацией республики по так называемой программе субсидирования ипотеки для определенной категории сотрудников муниципалитетов либо бюджетных учреждений региона... У нас уже первые заявки одобрены, в ближайшее время будет открыто финансирование", - сказал Фрадков на пресс-подходе после встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым.Он отметил, что банк вместе с властями республики работает над проектами, которые касаются льготных условий для жителей Чувашии. По его словам, в период реализации антикризисных мер правительства РФ по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых ПСБ предоставлял такие кредиты по более низкой ставке, что "делало программу еще более интересной для населения".Фрадков заявил, что ПСБ работает с крупными застройщиками региона по финансированию приобретения нового жилья.Фрадков и Николаев на встрече обсудили промежуточные итоги выполнения комплексной программы социально-экономического развития региона при участии ПСБ, а также строительство Центра уличного баскетбола в Чебоксарах."Сейчас поддержку со стороны банка уже получают крупные региональные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют проекты диверсификации, а также малый и средний бизнес, население, и мы намерены двигаться в этом направлении и дальше, содействуя созданию необходимых условий для развития отрасли, бизнеса и благополучия жителей региона, – отметил Фрадков. – Кроме того, мы приступаем к строительству Центра уличного баскетбола в городе в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям".
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россия, псб (банк псб), петр фрадков, чувашская республика (чувашия), новости компаний - экономика

ПСБ реализует проект субсидирования ипотеки в Чувашии

19:39 23.06.2021
 
© Fotolia / SkriperФинансы
Финансы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Fotolia / Skriper
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн — РИА Новости. ПСБ совместно с правительством Чувашии приступил к реализации проекта по программе субсидирования ипотеки бюджетникам, первые заявки уже одобрены, сообщил председатель банка Петр Фрадков.
"У нас есть уже первые проекты, которые мы реализуем вместе с администрацией республики по так называемой программе субсидирования ипотеки для определенной категории сотрудников муниципалитетов либо бюджетных учреждений региона... У нас уже первые заявки одобрены, в ближайшее время будет открыто финансирование", - сказал Фрадков на пресс-подходе после встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым.
Он отметил, что банк вместе с властями республики работает над проектами, которые касаются льготных условий для жителей Чувашии. По его словам, в период реализации антикризисных мер правительства РФ по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых ПСБ предоставлял такие кредиты по более низкой ставке, что "делало программу еще более интересной для населения".
Фрадков заявил, что ПСБ работает с крупными застройщиками региона по финансированию приобретения нового жилья.
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"Здесь важной целью является снижение долгового бремени для населения, но в то же время обеспечение возможности приобретения жилья, уменьшение первоначального взноса и в каких-то случаях его полное отсутствие, льготные проценты… Мы понимаем, что это наша инвестиция в развитие региона, мы на это направлены", - подчеркнул он.
Фрадков и Николаев на встрече обсудили промежуточные итоги выполнения комплексной программы социально-экономического развития региона при участии ПСБ, а также строительство Центра уличного баскетбола в Чебоксарах.
"Сейчас поддержку со стороны банка уже получают крупные региональные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют проекты диверсификации, а также малый и средний бизнес, население, и мы намерены двигаться в этом направлении и дальше, содействуя созданию необходимых условий для развития отрасли, бизнеса и благополучия жителей региона, – отметил Фрадков. – Кроме того, мы приступаем к строительству Центра уличного баскетбола в городе в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям".
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковЧувашская Республика (Чувашия)Новости компаний - Экономика
 
 
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