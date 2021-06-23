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Пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы
Пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы - РИА Новости, 23.06.2021
Пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы
Двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившихся в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана, выписали в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:55
2021-06-23T11:55
2021-06-23T11:55
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 23 июн - РИА Новости. Двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившихся в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана, выписали в удовлетворительном состоянии, таким образом из клиники в Казани выписаны все пострадавшие дети, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребёнок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. 14 пострадавших детей позднее были выписаны из стационара в Казани."Двое детей из 175-й гимназии, остававшихся на лечении в стационаре ДРКБ, выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210527/kazan-1734386141.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), казань, общество
Пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы
Всех пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы