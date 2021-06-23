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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210623/stounkhendzh-1738242150.html
Британцы нарушили запрет властей ради тайного ритуала в Стоунхендже
Британцы нарушили запрет властей ради тайного ритуала в Стоунхендже - РИА Новости, 23.06.2021
Британцы нарушили запрет властей ради тайного ритуала в Стоунхендже
Десятки британцев приехали к Стоунхенджу совершить тайные обряды по случаю дня летнего солнцестояния, несмотря на рекомендации властей не отмечать праздник... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:00
2021-06-23T18:00
религия и мировоззрение
уилтшир
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в мире
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МОСКВА 23 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Десятки британцев приехали к Стоунхенджу совершить тайные обряды по случаю дня летнего солнцестояния, несмотря на рекомендации властей не отмечать праздник из-за пандемии, сообщает Associated Press."Некоторые люди решили проигнорировать нашу просьбу не ходить к камням сегодня утром", - заявила jорганизация English Heritage, которая следит за памятником эпохи неолита. Там также уточнили, что для всех желающих второй год подряд была организована прямая трансляция восхода солнца в Стоунхендже. Несмотря на это, внутри памятника собрались десятки людей. Некоторые из них, как сообщают СМИ, перелезали через невысокое заграждение, чтобы попасть в запретную зону – поближе к камням. В English Heritage выразили недоумение по поводу того, что люди "действуя таким образом, подвергают риску себя, сотрудников музея и полицию".Праздник летнего солнцестояния, который отмечается после 20 июня, традиционно привлекает к Стоунхенджу десятки тысяч людей. Ежегодно в графство Уилтшир, где расположен памятник , приезжают тысячи язычников-друидов, чтобы встретить рассвет самого длинного дня в году и провести свои обряды. Зачастую ритуалы совершаются тайно.Стоунхендж был построен в эпоху неолита – за 2 – 3 тысячи лет до нашей эры. Он считается одним из самых известных археологических памятников в мире. В начале XX века власти запретили друидам проводить здесь свои обряды. Однако в 2000 году этот запрет был частично снят: теперь день летнего солнцестояния – это единственный день в году, когда язычники могут посещать древнее святилище.
https://ria.ru/20210215/stonehenge-1597472549.html
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уилтшир, великобритания, в мире

Британцы нарушили запрет властей ради тайного ритуала в Стоунхендже

18:00 23.06.2021
 
© AFP 2021 / Chris J Ratcliffe Празднование дня летнего солнцестояния в Стоунхендже в Великобритании
Празднование дня летнего солнцестояния в Стоунхендже в Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AFP 2021 / Chris J Ratcliffe
Читать ria.ru в
МОСКВА 23 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Десятки британцев приехали к Стоунхенджу совершить тайные обряды по случаю дня летнего солнцестояния, несмотря на рекомендации властей не отмечать праздник из-за пандемии, сообщает Associated Press.
"Некоторые люди решили проигнорировать нашу просьбу не ходить к камням сегодня утром", - заявила jорганизация English Heritage, которая следит за памятником эпохи неолита. Там также уточнили, что для всех желающих второй год подряд была организована прямая трансляция восхода солнца в Стоунхендже.
Объекты, обнаруженные на месте планируемого строительства подземного туннеля вблизи Стоунхеджа - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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У Стоунхенджа нашли загадочный цилиндрический предмет
Несмотря на это, внутри памятника собрались десятки людей. Некоторые из них, как сообщают СМИ, перелезали через невысокое заграждение, чтобы попасть в запретную зону – поближе к камням. В English Heritage выразили недоумение по поводу того, что люди "действуя таким образом, подвергают риску себя, сотрудников музея и полицию".
Праздник летнего солнцестояния, который отмечается после 20 июня, традиционно привлекает к Стоунхенджу десятки тысяч людей. Ежегодно в графство Уилтшир, где расположен памятник , приезжают тысячи язычников-друидов, чтобы встретить рассвет самого длинного дня в году и провести свои обряды. Зачастую ритуалы совершаются тайно.
Стоунхендж был построен в эпоху неолита – за 2 – 3 тысячи лет до нашей эры. Он считается одним из самых известных археологических памятников в мире. В начале XX века власти запретили друидам проводить здесь свои обряды. Однако в 2000 году этот запрет был частично снят: теперь день летнего солнцестояния – это единственный день в году, когда язычники могут посещать древнее святилище.
Памятник Сергию Радонежскому - РИА Новости, 1920, 30.05.2020
30 мая 2020, 08:00Религия и мировоззрение
"Там лежит клад". Загадки "русского Стоунхенджа" в Подмосковье
 
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