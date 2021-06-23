https://ria.ru/20210623/stabilnost-1738182065.html

Путин отметил необходимость компромисса в стратегической стабильности

Путин отметил необходимость компромисса в стратегической стабильности - РИА Новости, 23.06.2021

Путин отметил необходимость компромисса в стратегической стабильности

Политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат в сфере стратегической стабильности, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:19

2021-06-23T09:19

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат в сфере стратегической стабильности, убежден президент РФ Владимир Путин."Ранее Россия выдвинула предложения о выработке нового уравнения безопасности. Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.По его словам, наглядное свидетельство тому - продление Россией и США договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений до 2026 года.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210622/peregovory-1738143730.html

https://ria.ru/20210622/peregovory-1738147389.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире