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Путин отметил необходимость компромисса в стратегической стабильности
Путин отметил необходимость компромисса в стратегической стабильности - РИА Новости, 23.06.2021
Путин отметил необходимость компромисса в стратегической стабильности
Политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат в сфере стратегической стабильности, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:19
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат в сфере стратегической стабильности, убежден президент РФ Владимир Путин."Ранее Россия выдвинула предложения о выработке нового уравнения безопасности. Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.По его словам, наглядное свидетельство тому - продление Россией и США договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений до 2026 года.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210622/peregovory-1738143730.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин отметил необходимость компромисса в стратегической стабильности
09:19 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин заявил, что готовность к компромиссам может дать результат в стратегической стабильности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат в сфере стратегической стабильности, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Ранее Россия выдвинула предложения о выработке нового уравнения безопасности. Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.
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МИД назвал первый шаг в переговорах по стратегической стабильности с США
По его словам, наглядное свидетельство тому - продление Россией и США договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений до 2026 года.
Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.
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Московская конференция по международной безопасностиРоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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