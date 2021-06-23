Путин отметил необходимость компромисса в стратегической стабильности
09:19 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности
Путин заявил, что готовность к компромиссам может дать результат в стратегической стабильности
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат в сфере стратегической стабильности, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Ранее Россия выдвинула предложения о выработке нового уравнения безопасности. Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, наглядное свидетельство тому - продление Россией и США договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений до 2026 года.
Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.