https://ria.ru/20210623/spielberg-1738066374.html
Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix - РИА Новости, 23.06.2021
Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
Компания Amblin Partners, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве, сообщает Variety. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T07:09
2021-06-23T07:09
2021-06-23T07:09
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брэдли купер
голливуд
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новости культуры
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Компания Amblin Partners, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве, сообщает Variety. Теперь организация Спилберга будет ежегодно выпускать не менее двух новых полнометражных фильмов для платформы в течение неопределенного количества лет. Не исключено, что создатель "Челюстей" и драмы "Список Шиндлера" может даже руководить некоторыми проектами, а Netflix предоставит финансирование для них. В Variety отмечают, что эта сделка — удивительна еще и тем, что свидетельствует о серьезных изменениях, происходящих в Голливуде. Отчасти это связано с тем, что великий режиссер ранее скептически относился к платформам вроде Netflix. Например, в 2019 году он якобы призвал членов Американской академии кинематографических искусств и наук запретить потоковым сервисам претендовать на премию "Оскар". Однако источники, близкие к режиссеру, пытались оспорить эти слова, заявив, что Стивен Спилберг этого не хотел. Позже и сам режиссер разъяснил свою позицию в заявлении газете The New York Times. В нем он отрицал, что когда-либо пытался помешать Netflix получить "Оскар". Amblin Partners и Netflix ранее уже сотрудничали. Компании Спилберга продюсировала драму "Суд над чикагской семеркой". Изначально лента создавалась на студии Paramount, а затем во время пандемии коронавируса была продана платформе. В результате картина получила шесть номинаций на 93-й церемонии награждения премией "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".Сейчас Amblin Partners и Netflix работают над байопиком "Маэстро" о композиторе Леонарде Бернстайне (Брэдли Купер).
https://ria.ru/20210311/spielberg-1600572735.html
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кино и сериалы, брэдли купер, голливуд, новости культуры, netflix, стивен спилберг
Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
Компания режиссера Стивена Спилберга заключила долгосрочное соглашение с сервисом Netflix
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Компания Amblin Partners, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве, сообщает
Variety.
Теперь организация Спилберга будет ежегодно выпускать не менее двух новых полнометражных фильмов для платформы в течение неопределенного количества лет. Не исключено, что создатель "Челюстей" и драмы "Список Шиндлера" может даже руководить некоторыми проектами, а Netflix предоставит финансирование для них.
"Стивен — творческий провидец и лидер. И, как и многие другие люди во всем мире, я вырос на персонажах и историях, созданных им, — прокомментировал будущее сотрудничество соучредитель Netflix и бизнесмен Тед Сарандос. — Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin. Для нас большая честь и радость быть частью этой главы кинематографического мира Стивена".
В Variety отмечают, что эта сделка — удивительна еще и тем, что свидетельствует о серьезных изменениях, происходящих в Голливуде. Отчасти это связано с тем, что великий режиссер ранее скептически относился к платформам вроде Netflix.
Например, в 2019 году он якобы призвал членов Американской академии кинематографических искусств и наук запретить потоковым сервисам претендовать на премию "Оскар". Однако источники, близкие к режиссеру, пытались оспорить эти слова, заявив, что Стивен Спилберг этого не хотел.
Позже и сам режиссер разъяснил свою позицию в заявлении газете The New York Times. В нем он отрицал
, что когда-либо пытался помешать Netflix получить "Оскар".
Amblin Partners и Netflix ранее уже сотрудничали. Компании Спилберга продюсировала драму "Суд над чикагской семеркой". Изначально лента создавалась на студии Paramount, а затем во время пандемии коронавируса была продана платформе. В результате картина получила шесть номинаций на 93-й церемонии награждения премией "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".
Сейчас Amblin Partners и Netflix работают над байопиком "Маэстро" о композиторе Леонарде Бернстайне (Брэдли Купер).