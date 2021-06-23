https://ria.ru/20210623/spielberg-1738066374.html

Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix

Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix - РИА Новости, 23.06.2021

Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix

Компания Amblin Partners, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве, сообщает Variety. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T07:09

2021-06-23T07:09

2021-06-23T07:09

кино и сериалы

брэдли купер

голливуд

культура

новости культуры

netflix

стивен спилберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/101417/52/1014175218_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_0597e809ebc9f483a8a2ae942d0afa36.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Компания Amblin Partners, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве, сообщает Variety. Теперь организация Спилберга будет ежегодно выпускать не менее двух новых полнометражных фильмов для платформы в течение неопределенного количества лет. Не исключено, что создатель "Челюстей" и драмы "Список Шиндлера" может даже руководить некоторыми проектами, а Netflix предоставит финансирование для них. В Variety отмечают, что эта сделка — удивительна еще и тем, что свидетельствует о серьезных изменениях, происходящих в Голливуде. Отчасти это связано с тем, что великий режиссер ранее скептически относился к платформам вроде Netflix. Например, в 2019 году он якобы призвал членов Американской академии кинематографических искусств и наук запретить потоковым сервисам претендовать на премию "Оскар". Однако источники, близкие к режиссеру, пытались оспорить эти слова, заявив, что Стивен Спилберг этого не хотел. Позже и сам режиссер разъяснил свою позицию в заявлении газете The New York Times. В нем он отрицал, что когда-либо пытался помешать Netflix получить "Оскар". Amblin Partners и Netflix ранее уже сотрудничали. Компании Спилберга продюсировала драму "Суд над чикагской семеркой". Изначально лента создавалась на студии Paramount, а затем во время пандемии коронавируса была продана платформе. В результате картина получила шесть номинаций на 93-й церемонии награждения премией "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".Сейчас Amblin Partners и Netflix работают над байопиком "Маэстро" о композиторе Леонарде Бернстайне (Брэдли Купер).

https://ria.ru/20210311/spielberg-1600572735.html

https://ria.ru/20200621/1573196604.html

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, брэдли купер, голливуд, новости культуры, netflix, стивен спилберг