https://ria.ru/20210623/sotrudnichestvo-1738291923.html
Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношениях с Россией
Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношениях с Россией - РИА Новости, 23.06.2021
Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношениях с Россией
Германия и Франция призвали к разработке новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией для развития дискуссий с Москвой после... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:48
2021-06-23T17:48
2021-06-23T18:34
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости. Германия и Франция призвали к разработке новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией для развития дискуссий с Москвой после российско-американского саммита в Женеве, сообщило издание Financial Times.Как отметило издание, в Берлине убеждены, что переговоры стали "образцом" для восстановления отношений с Россией.Также сообщается, что Ангела Меркель выступила с инициативой пригласить Владимира Путина на саммит, эту идею поддержал Эммануэль Макрон.Первая полноформатная встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве. Президенты общались 4,5 часа с учетом перерыва. По итогам переговоров они приняли решение начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.
https://ria.ru/20210621/evrosoyuz-1737971301.html
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношениях с Россией
17:48 23.06.2021 (обновлено: 18:34 23.06.2021)
ФРГ и Франция призвали пересмотреть формат диалога с Россией для более тесного сотрудничества