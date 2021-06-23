https://ria.ru/20210623/sotrudnichestvo-1738291923.html

Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношениях с Россией

Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношениях с Россией - РИА Новости, 23.06.2021

Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношениях с Россией

Германия и Франция призвали к разработке новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией для развития дискуссий с Москвой после... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:48

2021-06-23T17:48

2021-06-23T18:34

россия

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости. Германия и Франция призвали к разработке новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией для развития дискуссий с Москвой после российско-американского саммита в Женеве, сообщило издание Financial Times.Как отметило издание, в Берлине убеждены, что переговоры стали "образцом" для восстановления отношений с Россией.Также сообщается, что Ангела Меркель выступила с инициативой пригласить Владимира Путина на саммит, эту идею поддержал Эммануэль Макрон.Первая полноформатная встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве. Президенты общались 4,5 часа с учетом перерыва. По итогам переговоров они приняли решение начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

https://ria.ru/20210621/evrosoyuz-1737971301.html

россия

москва

сша

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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире